जागरण संवाददाता, पटना। Road Accident in Patna: राजधानी के नेहरू पथ (बेली रोड) व अटल पथ फ्लाईओवर के नीचे सोमवार को हुए अलग-अलग हादसे में एक की मौत हो गई, दो राहगीर गंभीर रूप से जख्‍मी हो गए।

शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित फ्लाइओवर के पिलर नंबर 28 के पास सोमवार की देर शाम सड़क पार रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया।

आसपास के लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। शास्त्रीनगर थानेदार ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है।

नहीं हो सकी है मृतक की पहचान

रात नौ बजे तक शव की पहचान नहीं हो सकी। पूछताछ में पता चला कि वह सड़क पार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने कुचल दिया। वाहन और उसके चालक की पहचान की जा रही है।