AAP Candidate List 2025: आप के 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आई सामने, प्रेम प्राप्त सिंह को छपरा से मिला टिकट

डिजिटल डेस्क, पटना। आम आदमी पार्टी (आप) ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को 48 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। आप की उम्मीदवारों की दूसरी सूची में राजेंद्र प्रसाद सिंह को लालगंज, प्रेम प्राप्त सिंह को छपरा, इंद्रजीत ज्योतिकर को हथुआ और आदित्य लाल को पूर्णिया से मैदान में उतारा गया है।

बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। यानी आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 59 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है।

वहीं, बीजेपी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें कुल 71 नेताओं को टिकट दिया गया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर तो दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लखीसराय से मैदान में उतारा गया है।