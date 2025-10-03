Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाढ़ रेलवे स्टेशन पर युवक की चाकू से हत्या; रेल पुलिस पर लापरवाही के आरोप, दिव्यांग आरोपी फरार

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजू उर्फ लंगड़ा नामक दिव्यांग ने भोनू पाल पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। छुड़ाने गए गणेश पाल भी जख्मी हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांजा पीने के दौरान विवाद हुआ। रेल पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी फरार हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाढ़ रेलवे स्टेशन पर युवक की चाकू से हत्या

    डिजिटल डेस्क, पटना। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एक युवक की चाकू से हत्या हुई है। वहीं दूसरी तरफ उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे युवक को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना बीती रात्रि 11:30 के आसपास बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक के पूर्वी छोर पुराने आरपीएफ बैरक के पास घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तीन लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर  गांजा पी रहे थे तभी किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहा सुनी हो गई। इसके बाद राजू उर्फ लंगड़ा दोनों पैर से पूरी तरह दिव्यांग ने भोनू पाल नामक 27 वर्षीय युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जिसमें भोनुपाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसे छुड़ाने के दौरान गणेश पाल भी जख्मी हो गया। जिससे भोनुपाल की मौत हो गई।

    घायल युवक इसकी जानकारी रेल पुलिस को दी लेकिन रेल पुलिस के द्वारा समय पर लापरवाही बढ़ाते हुए नहीं पहुंचने पर दिव्यांग युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों घायल को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंची जहां भोनू पाल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और घायल का इलाज चलने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

    घटना की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के बड़े पदाधिकारी को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए राजू उर्फ लंगड़ा को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं प्रत्यक्ष दर्शनों ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। वही मामले पर पुलिस चुप्पी साधे हुए हैं रेल पुलिस के द्वारा विधि विज्ञान जांच टीम को बुलाई गई है लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को रेल पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं।