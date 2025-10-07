Language
    रोहतास के नोखा में स्कॉर्पियो और ऑटो के बीच भीषण टक्कर; तीन की मौत, दो लोग घायल

    By Upendra Mishra Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:30 PM (IST)

    रोहतास के नोखा में सासाराम-आरा पथ पर गंगहर टोला के पास टेम्पो और स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन युवकों की दुखद मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी सासाराम से बिक्रमगंज की ओर जा रहे थे। घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    स्कॉर्पियो और ऑटो के बीच भीषण टक्कर

    संवाद सूत्र नोखा(रोहतास)। जिले के नोखा थाना क्षेत्र के सासाराम-आरा पथ के गंगहर टोला के पास सोमवार देर रात टेंपो और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी सासाराम से बिक्रमगंज की ओर लौट रहे थेl घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार गंगहर टोला के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो सीजी 04 एम के 0101 ने सासाराम से बिक्रमगंज जा रहे टेंपू  बी आर 24 पीए 8788 में जबरदस्त टक्कर मार दीl टककर में टेम्पू बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयाl सड़क दुर्घटना में टेमो सवार आशीष केशरी( 25 वर्ष) पिता स्व ललन प्रसाद केशरी ग्राम केशरवानी मोहल्ला थाना नोखा,श्रीकांत प्रसाद  (45 वर्ष )पिता दीनानाथ राम ग्राम करमैनी खुर्द थाना विक्रमगंज व साहिल गुप्ता पिता विश्वनाथ गुप्ता ग्राम सिमरी मलियाबाग थाना दावथ कि घटनास्थल पर मौत हो गईl

    जबकि विश्वास कुमार पिता फुलेंद्र प्रसाद ग्राम करमैनी खुर्द थाना विक्रमगंज व बिरजू कुमार पिता अशोक प्रसाद ग्राम बुढ़वल थाना काराकाट दोनों बुरी तरह घायल हो गएl घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया हैl

    थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार के अनुसार 

    पुलिस ने तीनों मृतक का पोस्टमॉर्टम कराकर शव को परिजन को सौंप दिया गया हैl जख्मी का इलाज चल रहा हैl घटना के बाद स्कार्पिओ सवार फरार हो गए हैl पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है l