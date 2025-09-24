Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में प्रदर्शन कर रहे उर्दू टीइ्रटी और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोक, कई हिरासत में

    By Ravi Kumar(Patna) Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:40 PM (IST)

    पटना में उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों ने परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के पास पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    उर्दू टीईटी और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोक

    जागरण संवाददाता, पटना। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान के पास पुलिस प्रशासन के साथ तीखी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दैारान कई हिरासत में लिए लिए गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों का जुलूस गांधी मैदान से निकला। जुलूस जैसे ही रिजर्व बैंक आगे बढ़ा यहां पर पहले तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 10 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार पूरे बिहार के हर जिले में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

    उर्दू बंगला टीइ्रटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया। लीगल ओपिनियन और शिक्षा विभाग का लेटर भी निकल गया, फिर भी राजनीतिक ढंग से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया जा रहा है।

    उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार जहर खाने पर मजबूर हो गए हैं। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला। जनरल टीईटी को 50 पर्सेंट पर पास किया गया है, जबकि उर्दू टीईटी को 60 पर्सेंट पर पास किया गया है। बिहार के उम्मीदवारों कि यही मांग है कि जनरल टीईटी कि तरह उर्दू टीईटी का भी रिजल्ट जारी किया जाए। अगर इस मसले पर 10 दिनों के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है तो मुस्लिम नेता सरकार के हर कार्यक्रम का पूरे बिहार के जिला में विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे।