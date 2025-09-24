पटना में प्रदर्शन कर रहे उर्दू टीइ्रटी और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोक, कई हिरासत में

पटना में उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों ने परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के पास पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, पटना। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान के पास पुलिस प्रशासन के साथ तीखी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दैारान कई हिरासत में लिए लिए गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों का जुलूस गांधी मैदान से निकला। जुलूस जैसे ही रिजर्व बैंक आगे बढ़ा यहां पर पहले तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 10 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार पूरे बिहार के हर जिले में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उर्दू बंगला टीइ्रटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया। लीगल ओपिनियन और शिक्षा विभाग का लेटर भी निकल गया, फिर भी राजनीतिक ढंग से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया जा रहा है।