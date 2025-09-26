बिहार सिपाही भर्ती में 99690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए पास, दिसंबर में हो सकती है परीक्षा
बिहार राज्य में केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 19838 पदों के लिए हुई परीक्षा में 99690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं जिसमें पुरुष महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा परिणाम पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, पटना केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने शुक्रवार को बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के 19838 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए कुल 99,690 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा दिसंबर में संभावित है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य पुरुषों की संख्या 62,822, महिलाएं 36,834 और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं। 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी तथा 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी इसमें शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट (https://csbc.bihar.gov.in/) पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।
कुल 16,73586 ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जुलाई-अगस्त में छह चरणों में हुई लिखित परीक्षा में 13,30121 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। इसमें 71 कदाचार में लिप्त पाए गए थे।
