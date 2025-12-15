Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8th Pay Commission: नए साल का सबसे बड़ा तोहफा! कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव, 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 से लागू होने की संभावना

    डिजिटल डेस्क, पटना। नया साल नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह और पेंशन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ यानी आयोग के कार्यक्षेत्र को लेकर सहमति जता दी है। इसका मतलब है कि अब यह तय हो चुका है कि 8वां वेतन आयोग किन-किन बिंदुओं पर विचार करेगा और किस आधार पर सिफारिशें देगा। आयोग का गठन होते ही देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

    किन बातों पर फोकस करेगा 8वां वेतन आयोग?

    8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह सिर्फ महंगाई भत्ता (DA) या बेसिक पे तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग महंगाई, जीवन-यापन की वास्तविक लागत, कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, काम के घंटे, पद की जिम्मेदारी और कार्यस्थल की प्रकृति जैसे कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखेगा।

    इसके अलावा, राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ, केंद्र और राज्यों के वेतन ढांचे में संतुलन और भविष्य की जरूरतों को भी आयोग अपनी सिफारिशों में शामिल कर सकता है। माना जा रहा है कि नई वेतन संरचना ज्यादा व्यावहारिक और आधुनिक होगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके।

    फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद

    कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय की गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है, तो लोअर ग्रेड से लेकर उच्च पदों तक सभी को इसका फायदा मिलेगा।

    पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ

    8वां वेतन आयोग सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। पेंशन की गणना के नए फॉर्मूले, महंगाई से जुड़ी सुरक्षा और पारिवारिक पेंशन जैसे मुद्दों पर भी आयोग गंभीरता से विचार करेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होने की संभावना है।

    अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बूस्ट

    वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है, तो इसका सीधा असर बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खपत बढ़ती है, मांग में तेजी आती है और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को आर्थिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

    2026 से लागू होने की संभावना

    सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें पूरी होने के बाद इन्हें लागू करने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है, हालांकि संकेत हैं कि तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। टर्म ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद आयोग के गठन और कामकाज की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

    कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। नए साल की यह खबर लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है, और यही वजह है कि हर कर्मचारी की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।