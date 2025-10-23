पटना पाइरेट्स ने दिल्ली को हराया, रैंकिंग में बड़ा उछाल, अब 8वें स्थान पर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना पाइरेट्स ने नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 105वें मैच में दबंग दिल्ली केसी की बी टीम को 61-26 के अतंर से हराकर अंक तालिका में आठवां स्थान हासिल कर लिया है। पटना को अभी जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ खेलना है और वह मैच जीतकर अयान (20) की यह टीम अंतिम रूप से प्लेआफ खेलने वाली आठवीं टीम बन सकती है।

अयान के अलावा पटना की जीत में अंकित (11) ने भी अहम भूमिका अदा की। साथ ही डिफेंस में नवदीप (6) और दीपक (3) ने प्रभावित किया। पहले ही टाप-2 में जगह बना चुकी दिल्ली ने इस मैच के लिए अपने सभी प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया था। दिल्ली के लिए अक्षित ने सुपर-10 लगाया जबकि डिफेंस में रमन सिंह (4) ने प्रभावित किया। यह दिल्ली का अंतिम मैच था।

महिला अंडर-19 मैच 26 को, बिहार टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना बिहार की महिला अंडर-19 टी-20 टीम गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो गई, जहां टीम आगामी बीसीसीआइ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में 26 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी। टीम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए विदा किया।

प्रदेश की टीम की कमान पूर्वी चंपारण की अक्षरा गुप्ता के हाथों में होगी, जबकि सिवान की जूली कुमारी उपकप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगी। टीम में विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रभावी प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है। टीम के साथ कोच जीशान बिन वसी, सहायक कोच राखी सिन्हा, एस एंड सी कोच अनु कुमारी और फिजियोथेरेपिस्ट निकिता कुमारी टीम का मार्गदर्शन करेंगी।