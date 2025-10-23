Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना पाइरेट्स ने दिल्ली को हराया, रैंकिंग में बड़ा उछाल, अब 8वें स्थान पर

    By Akshay Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    पटना पाइरेट्स ने प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली केसी को हराकर अंक तालिका में आठवां स्थान हासिल किया। अयान और अंकित ने पटना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया था। दूसरी ओर, बिहार की महिला अंडर-19 टी-20 टीम बीसीसीआइ टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र रवाना हो गई है, जिसकी कमान अक्षरा गुप्ता संभालेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना पाइरेट्स ने दिल्ली को हराया

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना पाइरेट्स ने नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 105वें मैच में दबंग दिल्ली केसी की बी टीम को 61-26 के अतंर से हराकर अंक तालिका में आठवां स्थान हासिल कर लिया है। पटना को अभी जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ खेलना है और वह मैच जीतकर अयान (20) की यह टीम अंतिम रूप से प्लेआफ खेलने वाली आठवीं टीम बन सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयान के अलावा पटना की जीत में अंकित (11) ने भी अहम भूमिका अदा की। साथ ही डिफेंस में नवदीप (6) और दीपक (3) ने प्रभावित किया। पहले ही टाप-2 में जगह बना चुकी दिल्ली ने इस मैच के लिए अपने सभी प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया था। दिल्ली के लिए अक्षित ने सुपर-10 लगाया जबकि डिफेंस में रमन सिंह (4) ने प्रभावित किया। यह दिल्ली का अंतिम मैच था।

    महिला अंडर-19 मैच 26 को, बिहार टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना

     

    बिहार की महिला अंडर-19 टी-20 टीम गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो गई, जहां टीम आगामी बीसीसीआइ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में 26 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी। टीम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए विदा किया।

    प्रदेश की टीम की कमान पूर्वी चंपारण की अक्षरा गुप्ता के हाथों में होगी, जबकि सिवान की जूली कुमारी उपकप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगी। टीम में विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रभावी प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है। टीम के साथ कोच जीशान बिन वसी, सहायक कोच राखी सिन्हा, एस एंड सी कोच अनु कुमारी और फिजियोथेरेपिस्ट निकिता कुमारी टीम का मार्गदर्शन करेंगी।

    पहला मैच 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, 27 को पुदुचेरी, 29 को पंजाब, 31 को उत्तराखंड और दो नवंबर को तामिलनाडु से होगा।