    पटना समेत बिहार के कई स्टेशनों से आज चलेंगी 74 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और बिहार के अन्य स्टेशनों से आज 74 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। गाड़ियों की समय सारणी रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    पटना समेत बिहार के कई स्टेशनों से आज चलेंगी 74 स्पेशल ट्रेनें

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने 29 अक्टूबर को विशेष ट्रेन संचालन की बड़ी व्यवस्था की है। इस दिन कुल 74 ट्रेनें पटना, दानापुर, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर आएंगी और यहीं से चलेंगी। इनमें 37 ट्रेनें ईसीआर में आने वाली और 37 ट्रेनें ईसीआर से चलने वाली हैं।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 29 अक्टूबर को दानापुर में सर्वाधिक नौ ट्रेनें पहुंचेगी और नौ ही ट्रेनें यहां से खुलेंगी। वहीं, पटना जंक्शन और पाटलिपुत्र स्टेशन से भी यात्रियों की बड़ी भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    पटना, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर और समस्तीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया गया है।

    टर्मिनेटिंग सूची के अनुसार, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, भोपाल, विशाखापत्तनम और चेन्नई से आने वाली ट्रेनों का पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में समापन होगा।

    वहीं, ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की सूची में बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों का गंतव्य दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और सूरत सहित देश के कई महानगर हैं।

    रेलवे ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। स्टेशन परिसरों में यात्री सहायता केंद्र, मेडिकल टीम और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है।

    रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने टिकट की स्थिति और ट्रेन के समय की अद्यतन जानकारी आईआरसीटीसी या रेलवे हेल्पलाइन के माध्यम से लेकर ही यात्रा करें।