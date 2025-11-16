Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Duranto Train में नोटों के बंडल से भरा बैग बरामद, पुलिस ने यात्री पर लिया एक्शन

    By Mani Kant SinghEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    दुरंतो एक्सप्रेस में एक यात्री भारी बैग लेकर चढ़ा, जिससे संदेह होने पर पुलिस ने जांच की। जांच में बैग से नोटों के बंडल बरामद हुए। पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोटों के स्रोत और गंतव्य की जानकारी जुटाई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन से यात्री गिरफ्तार, 70 लाख बरामद। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस झाझा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को 12274 डाउन दुरंतो एक्सप्रेस के S-3 कोच में एक संदिग्ध यात्री के पास से 70 लाख रुपये नगदी बरामद किया। साथ ही पश्चिम बंगाल के दादपुर थाना अंतर्गत सतपति गांव के श्याम सुंदर दास को हिरासत में लिया। जब्त रूपये की सूचना आयकर विभाग को दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष दानापुर से आरपीएफ ट्रेन एस्कार्ट टीम को सूचना मिली कि झाझा स्टेशन पर उक्त ट्रेन को अटेंड किया जाए। इसके बाद ट्रेन के झाझा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 02 पर पहुंचते ही आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार एवं अशोक कुमार सिंह अपने रेसुब टीम और जीआरपी झाझा ने S-3 कोच में चेकिंग की।

    चेकिंग के दौरान काला पिट्ठू बैग रखकर संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहा एक यात्री टीम की नजर में आया। पूछताछ में यात्री ने बैग में सिर्फ किताब होने की बात कही, लेकिन शक गहराने पर बैग की जांच की गई।

    जांच में उसमें किताबों के बजाय रुपये के बंडल पाए गए। यात्री बैग में मौजूद रुपये के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद उसे बैग सहित उतारकर जीआरपी थाना झाझा में पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्यामसुंदर दास, निवासी रेगरपुरा, करोलबाग, दिल्ली बताया।

    उसने दावा किया कि यह पैकेट उसे दिल्ली करोल बाग स्थित एक मंदिर के सेवक सुखदेव नायक ने कोलकाता पहुंचाने के लिए दिया था और उसके अंदर किताब होने की बात कही गई थी। जब बैग को अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें दो पैकेट मिले, जिनमें कुल 28 बंडल 500 रुपये के नोट थे।

    प्रत्येक बंडल में 2.5 लाख रुपये थे। इस तरह कुल राशि 70 लाख रुपये बरामद की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। बरामद नकदी को ट्रेन एस्कार्ट टीम प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद आजाद के औपचारिक आवेदन के साथ जीआरपी झाझा के एसआइ रामाशीष सिंह को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। जीआरपी के अनुसार, बरामद रुपये और यात्री के संदर्भ में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।