Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव के बीच पटना में 650 लीटर शराब बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर किया खुलासा; तस्कर फरार

    By Nagendra Kumar Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:31 AM (IST)

    मसौढ़ी के लहसुना में पुलिस ने छापेमारी कर 650 लीटर देसी शराब बरामद की है। नियामतपुर मोड़ के पास से यह जब्ती हुई। पुलिस को देख तीन तस्कर फरार हो गए, जिनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मसौढ़ी में 650 लीटर अवैध शराब जब्त, तस्कर फरार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मसौढी। लहसुना पुलिस ने बीते सोमवार की देर रात छापेमारी कर नियामतपुर मोड़ के पास से तस्करी के लिए ले जा रही 650 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। हालांकि पुलिस को देख तीनों तस्कर निकल भागे। हालांकि पुलिस ने तीनों तस्करों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नामजद तस्करों में लहसुना थाना के बदरोई ग्रामवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र रवि कुमार, रामएकबाल कुमार के पुत्र राकेश कुमार और स्वर्गीय नरेश यादव के पुत्र नीतीश कुमार शामिल हैं। इस बाबत लहसुना थानाध्यक्ष खुशबू खातून ने बताया कि बीते सोमवार की देर रात पुलिस घोरहुआं मुसहरी में ऑपरेशन देसी शराब के तहत छापेमारी कर रही थी।

    इसी दौरान गुप्त सूचना मिली के नियामतपुर मुसहरी से उसमानचक के रास्ते तीन तस्कर बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई करने जा रहे हैं। पुलिस जैसे ही नियामतपुर मोड़ के पास पहुंची पुलिस की गाड़ी को देख तीनों तस्कर शराब भरी बोरियां छोड़ पास के धान की खेत में निकल भागे। हालांकि, पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठा फरार हो गए। बाद में पुलिस ने मौके से 13 बोरी में तकरीबन 650 लीटर देसी शराब जब्त कर ली।