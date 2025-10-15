बिहार चुनाव के बीच पटना में 650 लीटर शराब बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर किया खुलासा; तस्कर फरार

संवाद सहयोगी, मसौढी। लहसुना पुलिस ने बीते सोमवार की देर रात छापेमारी कर नियामतपुर मोड़ के पास से तस्करी के लिए ले जा रही 650 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। हालांकि पुलिस को देख तीनों तस्कर निकल भागे। हालांकि पुलिस ने तीनों तस्करों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नामजद तस्करों में लहसुना थाना के बदरोई ग्रामवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र रवि कुमार, रामएकबाल कुमार के पुत्र राकेश कुमार और स्वर्गीय नरेश यादव के पुत्र नीतीश कुमार शामिल हैं। इस बाबत लहसुना थानाध्यक्ष खुशबू खातून ने बताया कि बीते सोमवार की देर रात पुलिस घोरहुआं मुसहरी में ऑपरेशन देसी शराब के तहत छापेमारी कर रही थी।