    ड्रग्स तस्करी नेटवर्क पर STF का शिकंजा, पति-पत्नी सहित 4 गिरफ्तार; 90 ग्राम हेरोइन-स्मैक बरामद

    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    एसटीएफ, पटना पुलिस और रेल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में असम से ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक पति-पत्नी भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    पति-पत्नी सहित 4 गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पटना। असम से ड्रग्स की तस्करी कर पटना और वैशाली में सप्लाई करने वाले गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी एसटीएफ, पटना पुलिस और रेल पुलिस की संयुक्त टीम ने पति-पत्नी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 

    जक्कनपुर थाना पुलिस ने पटना जंक्शन के पास से दो तस्करों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया तो वहीं पाटलिपुत्र रेल थाना पुलिस ने गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेस से पति-पत्नी को स्मैक के साथ दबोच लिया। इनके पास से कुल 90.09 ग्राम हेरोइन और स्मैक बरामद किया गया है। 

    असम से हेरोइन व स्मैक लेकर पटना आ रहे थे

    चारों असम से हेरोइन व स्मैक लेकर पटना आ रहे थे। पूछताछ में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी चेन में शामिल छह अन्य लोगों का नाम उजागर हुआ है। जो वैशाली, पटना और असम के रहने वाले हैं। इन सभी का तार नार्थ ईस्ट और म्यांमार से भी जुड़ा है। 

    एसटीएफ और पटना पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कुछ का लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है।

    पकड़े गए दंपती वैशाली जिले के

    एसटीएफ और पाटलिपुत्र रेल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए दंपती वैशाली जिले के हैं। इनके पास से 67.25 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों की पहचान रामसागर राय और उनकी पत्नी गुड़िया देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। 

    लंबे समय से तस्करी में सक्रिय 

    पता चला कि यह लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में सक्रिय थे। एसटीएफ दोनों की तलाश काफी दिनों से कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि दोनों गुवाहाटी से ट्रेन से पाटलिपुत्र जंक्शन आ रहे हैं। 

    एसटीएफ ने पाटलिपुत्र रेल थाना पुलिस को सूचना दी और जिस ट्रेन में दोनों सवार थे, उसकी जानकारी साझा की। इसके बाद रेल पुलिस ने इन्हें पाटलिपुत्र जंक्शन पर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से स्मैक के अलावा 25 सौ रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड जब्त किए गए। 

    स्मैक लेकर पटना से वैशाली

    दोनों स्मैक लेकर पटना से वैशाली जाने वाले थे, जहां तय ग्राहकों को पुड़िया बनाकर बेचने की योजना थी। पूछताछ में दो बिहार और दो असम के रहने वाले तस्करों का नाम उजागर हुआ है। अब पुलिस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

    असम से हेरोइन लेकर पटना आने वाले दो तस्कर गिरफ्तार

    इसी तरह जक्कनपुर थाना पुलिस ने बिहार एसटीएफ की गुप्त सूचना पर मंगलवार की सुबह मादक पदार्थ तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। सूचना मिली थी कि असम से कुछ लोग हेरोइन लेकर पटना जंक्शन पहुंचने वाले हैं। 

    जक्कनपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पटना जंक्शन के समीप करबिगहिया में छापेमारी कर दो तस्करों को दबोच लिया। दोनों की पहचान अमित कुमार और राजू कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली के राघोपुर निवासी हैं। दोनों पेशे से चालक हैं। 

    22.84 ग्राम हेरोइन बरामद 

    तलाशी के दौरान उनके पास से 22.84 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार राजू पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है। दोनों असम से पटना आने वाली ट्रेन की जनरल बोगी में सवार थे, जबकि इनके अन्य साथी एससी बोगी में थे। जैसे ही पुलिस ने इन दोनों की तलाशी शुरू की, बाकी दो साथी यह देखकर भाग निकले। 

    अब दोनों की निशानदेही पर पुलिस फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह गिरोह असम से हेरोइन लाकर पटना सिटी और राघोपुर में सप्लाई करता था। इस काम में तस्करों की एक चेन बनी हुई है।