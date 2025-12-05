359th Prakash Parv Patna Sahib: एक लाख से अधिक संगतों का जुटान, 20 दिसंबर से ऑनलाइन-ऑफ़लाइन बुकिंग शुरू

जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। Patna Sahib: तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 359वें प्रकाश पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पावन अवसर पर देश-विदेश से एक लाख से अधिक संगतों के आने की संभावना है। संगतों की सुविधा के लिए इस बार ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से रिहाइश की बुकिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18008918967 जारी किया गया है, जिस पर 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक कमरे बुक कराए जा सकते हैं।

तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने बैठक के बाद जानकारी दी कि प्रकाश पर्व को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार सरकार और समूह साध-संगत का पूरा सहयोग मिल रहा है।

देश-विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचने वाली संगतों के लिए रहने, लंगर, परिवहन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

प्रकाश पर्व कार्यक्रम की शुरुआत 15 दिसंबर से होने वाली 14 दिवसीय प्रभातफेरी से होगी। वहीं 25 दिसंबर को बड़ी प्रभातफेरी के साथ 11 दिवसीय प्रभातफेरी का समापन होगा।

26 दिसंबर को दोपहर में गायघाट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

मुख्य समारोह 27 दिसंबर को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा, जहां सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से संपन्न होगा।

प्रभातफेरी की रूपरेखा

नगर कीर्तन और प्रभातफेरी के संयोजक तेजिंदर सिंह बग्गा ने बताया कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रभातफेरी रोज़ अलग-अलग गुरुद्वारों और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी।

15 दिसंबर: तख्त हरिमंदिर → चौक → बाललीला गुरुद्वारा

16 दिसंबर: तख्त साहिब → गायघाट → जमाल रोड → पटना जंक्शन

17 दिसंबर: कंगन घाट गुरुद्वारा → कचौड़ी गली → बारा गली

18 दिसंबर: अशोक राजपथ → गुरु का बाग गुरुद्वारा

19 दिसंबर: अशोक राजपथ → सोनार टोली गुरुद्वारा

20 दिसंबर: हाजीगंज → छोटी पटनदेवी → कालीस्थान → तख्त साहिब

21 दिसंबर: खगौल → चितकोहरा

22 व 23 दिसंबर: चमडोरिया → छोटी पटनदेवी → हरिमंदिर गली → चौकशिकारपुर → तख्त साहिब

24 दिसंबर: दानापुर स्थित हांडी साहिब गुरुद्वारा

25 दिसंबर: बड़ी प्रभातफेरी विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए तख्त साहिब लौटेगी।

विशेष आयोजनों और ऐतिहासिक गुरुद्वारों से गुजरते प्रभातफेरियों से पूरा पटना सिटी गुरुबाणी, कीर्तन और श्रद्धा के माहौल से सराबोर रहेगा। प्रबंधक समिति ने अपील की है कि संगतें समय से बुकिंग कराकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।