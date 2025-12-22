Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Junction: पटना से गुजरने वाली 32 ट्रेनें लेट, यात्रियों को भारी परेशानी; यहां देखें पूरी लिस्ट

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    पटना से गुजरने वाली 32 ट्रेनें लेट होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना से गुजरने वाली 32 ट्रेनें लेट, यात्रियों को भारी परेशानी

    जागरण संवाददाता, पटना। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और परिचालन कारणों के चलते पटना जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुल 32 ट्रेनें सोमवार को विलंबित रहीं। ट्रेनों के विलंब से यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करते यात्री ठंड और अनिश्चितता से जूझते नजर आए, वहीं कई यात्रियों की आगे की कनेक्टिंग यात्राएं भी प्रभावित हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक विलंब जयनगर पूजा स्पेशल में देखा गया, जो अपने निर्धारित समय से 7 घंटे 22 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा कुंभ एक्सप्रेस 6 घंटे 16 मिनट विलंब से चली। लंबी दूरी की इन ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई।

    अन्य प्रमुख विलंबित ट्रेनों में बरौनी–पटना मेमू 1 घंटे 16 मिनट, कोटा–पटना एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, अमृत भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 32 मिनट, दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे तथा अर्चना एक्सप्रेस 2 घंटे विलंब से चली। इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस 3 घंटे, अमृतसर–हावड़ा मेल 1 घंटे और विभूति एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे देर से पहुंची।

    इसके अलावा फरक्का एक्सप्रेस 2 घंटे 33 मिनट और हिमगिरी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे विलंब से पटना जंक्शन पहुंची। लगातार ट्रेनों के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई, जिससे यात्रियों को बैठने और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हुई।

    रेल प्रशासन के अनुसार, उत्तर भारत में कोहरे और कुछ सेक्शन में ट्रैफिक दबाव के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।

    वहीं, यात्रियों ने मांग की है कि विलंब की स्थिति में समय पर सूचना और बेहतर प्रबंधन किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।

    पटना जंक्शन से गुजरने वाली ये प्रमुख ट्रेनें रहीं विलंबित

    • जयनगर पूजा स्पेशल- 7 घंटे 22 मिनट
    • कुंभ एक्सप्रेस-6 घंटे 16 मिनट
    • बरौनी-पटना मेमू- 1 घंटे 16 मिनट
    • कोटा-पटना एक्सप्रेस- 2 घंटे 20 मिनट
    • अमृत भारत एक्सप्रेस- 2 घंटे 32 मिनट
    • दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस- 1 घंटे
    • अर्चना एक्सप्रेस- 2 घंटे
    • इस्लामपुर- हटिया एक्सप्रेस- 3 घंटे
    • अमृतसर-हावड़ा मेल- 1 घंटे
    • विभूति एक्सप्रेस- 1 घंटे
    • फरक्का एक्सप्रेस- 2 घंटे 33 मिनट
    • हिमगिरी एक्सप्रेस- 2 घंटे