संवाद सूत्र, मोकामा। पटना जिला के मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव से तीन नाबालिग दोस्त अचानक घर से भाग खड़े हुए। तीनों नाबालिग किशोर इंटर के छात्र थे।

घर से निकलने के पहले तीनों किशोरों ने आपस में फोन पर बातचीत भी की थी और स्वजन को बताए बिना गुपचुप तरीके से फरार हो गए।

गांव छोड़ने के पहले तीनों किशोरों ने अपने अपने घरों से यथासंभव रुपए भी चुरा लिए। पुलिस को इन तीनों के भागने का सुराग हाथ न लग जाए, इसलिए जाते-जाते किशोरों ने मोबाइल के सभी डेटा डिलीट कर इसे घर पर ही छोड़ दिए।

घटना सोमवार की अलसुबह की है, जब घर के सभी सदस्य उगते सूर्य की उपासना करने गंगा घाट गए थे।इस घटना के बाद बरहपुर गांव में हड़कंप मच गया है। मोकामा पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी है।तीनों नाबालिग किशोर की रहस्यमय फरारी से स्वजन की चिंता बढ़ गई है। साइबर ठगी के चंगुल में फंसने की आशंका साइबर ठग अथवा मानव तस्कर गिरोह के चंगुल में तीनों किशोरों के फंसने की आशंका जताई जा रही है।जानकारी के अनुसार, बरहपुर गांव निवासी विनोद महतो के पुत्र कमलदेव कुमार, रविंद्र तांती के पुत्र सूरज कुमार और दिनेश महतो के पुत्र शिवम कुमार सोमवार की सुबह ही घर से भाग खड़े हुए।