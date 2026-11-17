बिहार में 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ कर जबरन भरी मांग, 10 के खिलाफ FIR दर्ज
बिहार के मधुबनी जिले में एक 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट और जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरने का मामला सामने आया है।
HighLights
मधुबनी में 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट।
मुख्य आरोपित सोहन दास ने जबरन मांग में भरा सिंदूर।
पीड़िता की मां ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
यह घटना आपसी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर होना बताई जा रही है।
इन 10 लोगों को बनाया गया है नामजद: सोहन दास, प्रभु दास, प्रवेश दास, मोहन दास, रामलाल दास, युवराज कुमार, समतोलिया देवी, हीरा देवी, ललिता देवी और बुचिया देवी सहित कुल 10 लोग
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