‘अदानी को 3 लाख करोड़ और युवाओं को लाठी’, कांग्रेस पूछेगी 20 साल के 20 सवाल; कन्हैया का BJP-JDU सरकार पर हमला

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा-जेडीयू सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार बदहाल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पावर को पिरपैंती में विद्युत परियोजना सौंपी गई। कांग्रेस ने भाजपा-जेडीयू से 20 सवाल पूछने की बात कही है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी कन्हैया कुमार