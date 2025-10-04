‘अदानी को 3 लाख करोड़ और युवाओं को लाठी’, कांग्रेस पूछेगी 20 साल के 20 सवाल; कन्हैया का BJP-JDU सरकार पर हमला
कांग्रेस पार्टी ने भाजपा-जेडीयू सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार बदहाल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पावर को पिरपैंती में विद्युत परियोजना सौंपी गई। कांग्रेस ने भाजपा-जेडीयू से 20 सवाल पूछने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा-जेडीयू सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना में 4 अक्टूबर 2025 को आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में भाजपा-जेडीयू सरकार ने बिहार को बर्बाद और बदहाल कर दिया है।
प्रमुख आरोप
- अदानी को लाभ: पिरपैंती में 2400 मेगावाट की विद्युत परियोजना अदानी पावर को DBFOO आधार पर सौंपी गई, जबकि जुलाई 2024-25 के बजट में ₹21,400 करोड़ की घोषणा हुई थी।
- जमीन कौड़ियों के दाम: 1020.60 एकड़ जमीन अदानी को मात्र ₹1 सालाना लीज़ पर दी गई।
- महंगी बिजली: बिहार सरकार ₹6.075 प्रति यूनिट पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगी, जबकि अन्य राज्यों में दरें कम हैं (महाराष्ट्र ₹3.67, यूपी ₹3.727, पश्चिम बंगाल ₹3.6)।
- नुकसान: बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है।
- अदानी को देशभर में जमीन: असम (3000 बीघा), छत्तीसगढ़ (1742 हेक्टेयर जंगल), मध्यप्रदेश (3500 एकड़ जंगल), बिहार (1020 एकड़)।
- 3 लाख करोड़ का सौदा: 2400 मेगावाट बिजली के लिए 25 वर्षों में ₹3,19,299 करोड़ खर्च अनुमानित।
- बिहार की अनदेखी: कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा-जेडीयू सरकार ने बिहार के संसाधनों की लूट की है।
कांग्रेस की मांग
कांग्रेस आने वाले दिनों में भाजपा-जेडीयू की सत्ता से 20 साल की बिहार की बदहाली पर 20 सवाल पूछेगी। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ शकील अहमद खान, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे, मीडिया चेयरमैन राजेश राठौड़ समेत कई नेता मौजूद थे।
