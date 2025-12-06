Indigo Crisis: पटना आने-जाने वालीं 28 उड़ानें रहीं रद, इंडिगो की 24 फ्लाइट रही कैंसिल
पटना हवाई अड्डे पर 3 दिसंबर से यात्रियों की परेशानी जारी है। शनिवार को 28 उड़ानें रद हुईं, जिनमें इंडिगो की 24 शामिल हैं। यात्रियों को भारी असुविधा हु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। हवाई यात्रियों की तीन दिसंबर से परेशानी बरकरार है। शनिवार को भी पटना आने-जाने वाली 28 उड़ानें रद रहीं। इनमें सर्वाधिक इंडिगो की 24 और स्पाइसजेट की चार फ्लाइट रद रहीं।
जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर शनिवार को दिनभर आने-जाने वाली कुल 14 जोड़ी उड़ानें रद रहीं। इनमें इंडिगो की 12 जोड़ी व स्पाइसजेट की दो जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं।
अचानक उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद करनी पड़ी।
स्पाइसजेट की पटना से बेंगलुरु व हैदराबाद आने-जाने वाली फ्लाइट रद रही। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है।
0612-220797 व 9471000714 पर यात्री 24 घंटे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं या सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को इंडिगो की 52 उड़ानें रद की गई थीं।
कई उड़ानें पांच घंटे तक विलंबित
जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शनिवार को कई उड़ानें निर्धारित समय से काफी देर से आईं और गईं। कुछ फ्लाइट्स पांच घंटे तक विलंबित रहीं, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई। लंबे इंतजार और बार-बार बदलती सूचनाओं से यात्री परेशान रहे और कई की आगे की यात्रा योजनाएं भी प्रभावित हुईं।
