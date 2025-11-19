Bihar Teacher Transfer: 2400 शिक्षकों का हुआ अंतरजिला स्थानांतरण, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग ने 2400 शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया है। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें पहले विकल्प नहीं मिल पाया था। उनसे दोबारा तीन जिलों का विकल्प मांगा गया था। स्थानांतरण ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह प्रक्रिया पूरी की गई। पहले 41 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 24 हजार का स्थानांतरण हुआ था।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने बुधवार को 2400 शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया। ये वैसे शिक्षक हैं, जिन्हें पहले मांगे गए तीन जिला का विकल्प में कोई भी जिला नहीं मिल सका था। इन शिक्षकों से दोबारा अन्य तीन जिलों का विकल्प मांगा गया था। स्थानांतरण ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव का आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इन शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम 23 से 28 सितंबर तक आवेदन मांगा गया था।
इसके पहले राज्य के 41 हजार 689 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए 5 से 13 सितंबर तक तीन-तीन जिलों के विकल्प के साथ आवेदन किया था। इसमें 24 हजार 600 शिक्षकों को उनके विकल्प वाले जिलों में स्थानांतरण किया गया था।
शेष 17 हजार शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिलों में रिक्ति की उपलब्धता नहीं होने के कारण स्थानांतरण नहीं हो सका था। इसमें से ही जिन शिक्षकों ने फिर से तीन-तीन जिला का विकल्प 23 से 28 सितंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन किया था, उनका ही स्थानांतरण किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।