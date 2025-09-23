आईआईटी पटना के 21 प्रोफेसर दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल, सूची जारी

आईआईटी पटना के 21 प्रोफेसरों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह चयन अनुसंधान प्रकाशन उद्धरण और एच इंडेक्स जैसे मानकों पर आधारित है। आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह और डीन प्रो. अवलेन्द्र कुमार ठाकुर भी इस सूची में शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना के 21 प्राध्यापक विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया और एल्सेवियर द्वारा जारी की गई है, जो विज्ञानियों के अनुसंधान प्रकाशन, उद्धरण, एच इंडेक्स, सह-लेखक समायोजन और बिब्लियोमेट्रिक जैसे मानकों पर आधारित है।

विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों में आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह और डीन एकेडमिक सह कुलसचिव प्रो. अवलेन्द्र कुमार ठाकुर भी शामिल हैं। आइआइटी पटना के अनुसार यह वैश्विक सूची विज्ञानियों के अनुसंधान प्रकाशन, उद्धरणों (साइटेशन ), एच इंडेक्स, सह-लेखक समायोजन, बिब्लियोमेट्रिक आदि मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें स्कोपस डेटाबेस की व्यापक जानकारी का उपयोग किया गया है।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2021 की सूची में आइआइटी पटना के 13 प्राध्यापक शामिल थे। 2022 में 12 तथा 2023 में 14 प्रोफेसर सूची में स्थान बनाने में सफल रहे। आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि आइआइटी पटना परिवार के लिए गर्व की बात है। यह हमारे संस्थान के लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि 21 संकाय सदस्य विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों की सूची में शामिल हुए हैं। यह हमारी शिक्षा और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण है। हम भविष्य में और भी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तत्पर हैं।