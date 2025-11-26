2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात करने का लक्ष्य, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्र से मांगा सहयोग
बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से निर्यात प्रोत्साहन में अधिक सहयोग की मांग की है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड आफ ट्रेड की बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय वर्ष 2030 तक दो ट्रिलियन अमेरिकी डालर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने से संबंधित था।
इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने केंद्र से आग्रह किया कि बिहार के निर्यातक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लाभों का पूर्ण उपयोग कर सकें इसके लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग प्रदान किया जाए।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना, शहद आदि उच्च निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्यात क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। यह वैश्विक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा किए जाने के तहत हो रहा। बिहार की सरकार राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए सक्रिय होकर काम कर रही।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा। स्टार एक्सपोर्ट हाउस तथा आधुनिक पैक हाउस की स्थापना भी एसईजेड क्षेत्र में की जा रही।
राज्य में निर्यात इकोसिस्टम की क्षमता में वृद्धि संबंधी पहलों के लि्ए सुगम वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार संपर्क को विकसित करने तथा क्रेडिट गारंटी का प्रविधान सुनिश्चित किया जा रहा।
उद्योग मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय को और मजबूत करते हुए बिहार वर्ष 2030 तक महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बैठक में उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद भी शामिल हुए।
