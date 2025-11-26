2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात करने का लक्ष्य, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्र से मांगा सहयोग

राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड आफ ट्रेड की बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय वर्ष 2030 तक दो ट्रिलियन अमेरिकी डालर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने से संबंधित था।

इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने केंद्र से आग्रह किया कि बिहार के निर्यातक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लाभों का पूर्ण उपयोग कर सकें इसके लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग प्रदान किया जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना, शहद आदि उच्च निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्यात क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। यह वैश्विक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा किए जाने के तहत हो रहा। बिहार की सरकार राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए सक्रिय होकर काम कर रही।