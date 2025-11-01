कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में गुरुवार को जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से माहौल तनावपूर्ण है। इधर, दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद के सीने पर किसी भारी वस्तु से दबाव डाला गया था, जिसके कारण उनके हृदय और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और हृदय गति रुक गई। इस दबाव के कारण उनकी मौत हुई। एड़ी में गोली लगी थी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि दुलारचंद की एड़ी में गोली लगी थी, जो आर-पार हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कई पसलियां भी टूटी मिली हैं। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पहले उन्हें पीटा गया था, इसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई।

सूत्रों के अनुसार, मेडिकल टीम ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच तेज कर रही है। हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। दुलारचंद हत्याकांड में अब चौथी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। राजद उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थक ने शुक्रवार देर रात पंडारक थाना में केस दर्ज कराया। इसमें तीन नामजद और पांच अज्ञात पर प्राथमिकी हुई है। इस हत्याकांड में पहले से ही कई थानों में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।

2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया ग्रामीण एसपी के मुताबिक, शुक्रवार की रात विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पंडारक, मोकामा, हथिदह और बाढ़ थाना क्षेत्रों से दर्जनों लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। अनंत सिंह के पक्ष से नौ और पियूष खेमे से 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल बताए जा रहे हैं।

क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल शांत बना रहे। वहीं, ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। भदौर और घोसवरी थानेदार को किया गया निलंबित दुलारचंद यादव हत्याकांड में भदौर और घोसवरी थानेदार को निलंबित कर दिया गया है।लापरवाही को लेकर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने घोसवरी थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रवि रंजन चौहान निलंबित कर दिया है।