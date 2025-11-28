Language
    Patna: वर-वधू स्वागत समारोह में भोजन करने वाले 150 लोग बीमार, गांव में मच गया कोहराम

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:26 PM (IST)

    पटना में एक शादी समारोह में भोजन करने के बाद लगभग 150 लोग बीमार हो गए। इससे अफरातफरी मच गई। लोगों को अलग-अलग अस्‍पतालों में ले जाया गया। राहत की बात है कि कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा है।  

    रिसेप्‍शन में भोजन करने वाले कई लोग पड़े बीमार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा प्रखंड के औंटा गांव में वर-वधू स्वागत समारोह में गुरुवार की रात भोजन करने वाले लगभग 150 लोग शुक्रवार की सुबह बीमार हो गए।

    कई घरों में दो से तीन लोगों को एकसाथ बुखार, बदन दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत से अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। शायद ही कोई घर बचा, जहां कोई बीमार न पड़ा हो।

    उसपर से मुसीबत यह कि गांव से सबसे नजदीकी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरांची लगभग पांच किमी दूर, ऐसे में सभी पीड़ितों को उनके स्वजन औंटा और निकट के दरियापुर के निजी क्लिनिक में ले गए।

    मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के सामने निजी क्लिनिकों के संसाधन कम पड़ गए, जैसे-तैसे किसी को बेंच तो किसी को चौकी पर लिटाकर स्लाइन चढ़ाया गया।

    निजी क्लीनिक के डा. टी मेहता ने कहा कि सभी मरीजों में विषाक्त भोजन के कुप्रभाव के लक्षण हैं। शुक्र है, अबतक किसी की स्थिति गंभीर नहीं हुई है।

    पीड़ितों में बच्चे, युवक, अधेड़, वृद्ध और महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार दल-बल सहित स्वागत समारोह स्थल पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की।

    उन्होंने भी फूड प्वाइजिंग की पुष्टि की है। कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों को जानकारी दी है। मौके से फूड सैंपल प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण फूड प्वाइजनिंग का कारण नहीं पता चल सका। स्थिति नियंत्रण में है।

    बड़ी बात यह कि शुक्रवार की सुबह से देर रात तक विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़े लोग निजी अस्पतालों में भर्ती कराए जाते रहे, परंतु पीएचसी मरांची के चिकित्सा पदाधिकारी डा. पुरुषोत्तम कुमार को इसकी भनक तक नहीं लगी।

    इस कारण शाम तक गांव में एंबुलेंस या मेडिकल टीम नहीं भेजी गई। जब रात नौ बजे उनसे इस संबंध में पूछा गया तो कहा कि अभी थोड़ी देर में मेडिकल टीम भेजी जाएगी।

    ग्रामीणों ने बताया कि भोज खाने वालों में औंटा और दरियापुर पंचायत के काफी लोग शामिल थे। भोज खाने के कुछ घंटों बाद एक-एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। 

    पीड़ित लोगों में सोनू सेंडी, अंशु कुमार, विजय यादव, कोमल राय, अमन कुमार, देवेंद्र कुमार, आदित्य कुमार, राज कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, सुबोध कुमार, सूरज कुमार, रामशीष साव, सिल्की कुमारी, महेश शर्मा, आदित्य शर्मा, जित मोहन शर्मा, गौरव शर्मा, विराज शर्मा, ललन महतो, मो. ज़ाफरान समेत लगभग डेढ़ सौ लोग शामिल है। कई लोगों ने अपने घरों में ही उपचार कराया।