Patna: वर-वधू स्वागत समारोह में भोजन करने वाले 150 लोग बीमार, गांव में मच गया कोहराम

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा प्रखंड के औंटा गांव में वर-वधू स्वागत समारोह में गुरुवार की रात भोजन करने वाले लगभग 150 लोग शुक्रवार की सुबह बीमार हो गए। कई घरों में दो से तीन लोगों को एकसाथ बुखार, बदन दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत से अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। शायद ही कोई घर बचा, जहां कोई बीमार न पड़ा हो।

उसपर से मुसीबत यह कि गांव से सबसे नजदीकी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरांची लगभग पांच किमी दूर, ऐसे में सभी पीड़ितों को उनके स्वजन औंटा और निकट के दरियापुर के निजी क्लिनिक में ले गए। मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के सामने निजी क्लिनिकों के संसाधन कम पड़ गए, जैसे-तैसे किसी को बेंच तो किसी को चौकी पर लिटाकर स्लाइन चढ़ाया गया। निजी क्लीनिक के डा. टी मेहता ने कहा कि सभी मरीजों में विषाक्त भोजन के कुप्रभाव के लक्षण हैं। शुक्र है, अबतक किसी की स्थिति गंभीर नहीं हुई है। पीड़ितों में बच्चे, युवक, अधेड़, वृद्ध और महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार दल-बल सहित स्वागत समारोह स्थल पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने भी फूड प्वाइजिंग की पुष्टि की है। कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों को जानकारी दी है। मौके से फूड सैंपल प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण फूड प्वाइजनिंग का कारण नहीं पता चल सका। स्थिति नियंत्रण में है।

बड़ी बात यह कि शुक्रवार की सुबह से देर रात तक विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़े लोग निजी अस्पतालों में भर्ती कराए जाते रहे, परंतु पीएचसी मरांची के चिकित्सा पदाधिकारी डा. पुरुषोत्तम कुमार को इसकी भनक तक नहीं लगी।