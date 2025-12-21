जागरण संवाददातात, पटना। VC Conference in Patna: उच्चा शिक्षा की बेहतरी के उद्देश्य से देशभर के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति सोमवार को दो दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कुलपति कांफ्रेंस में भाग लेंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के सौजन्य से दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहेंगे। उच्‍च शिक्षा की बेहतरी पर होगी चर्चा रविवार को एकेयू में आयोजित प्रेसवार्ता में एआइयू के अध्यक्ष व कानपुर के सीएसजेएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, एआइयू की महासचिव डा. पंकज मित्तल, एकेयू के कुलपति प्रो. शरद कुमार यादव और डॉ. रूपेश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा बताई।

डॉ. पंकज मित्तल ने कहा कि बिहार में पहली बार राज्य में यह आयोजन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा की बेहतरी, स्वदेशी का नारा और तकनीक एवं खेल के क्षेत्र में बेहतरी को लेकर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति चर्चा करेंगे।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में दो दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कुलपति कान्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी वक्ता के रूप में होंगे मौजूद संस्‍था का टिकट भी होगा जारी आयोजन में 100 कुलपत‍ियों के अलावा बड़ी संख्या में कुलपति ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ेंगे। प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि आयोजन के दौरान एआइयू के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था का टिकट जारी किया जाएगा।