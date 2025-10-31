क्लिनिक में इंजेक्शन रिएक्शन से महिला की मौत, विरोध में सड़क जाम

जागरण संवाददाता, नवादा। नगर थाना क्षेत्र के गोनामा स्थित डाक बाबा समीप एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। जिसके बाद स्वजन व अन्य परिवार मिलकर महिला के शव जाम रख कर नवादा से अकौना जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग को आवागमन को बाधित कर दिया गया।

मौके पर नगर थाना की पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और समझा-बुझाकर बाधित आवागमन को सुचारू रूप से चालू किया। वहीं मृतक महिला की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बरनामा गांव निवासी करीब 42 वर्षीय शांति देवी के रूप में किया गया है। वहीं महिला के मायके नवादा नगर में ही बताया जा रहा है।

मोटापा घटाएं व वजन बढ़ाए क्लिनिक में इलाज पुलिस ने बताया कि मोटापा घटाएं व वजन बढ़ाए एक हेल्दी लाइफ़ स्टाइल सेंटर में महिला इलाज करा रही थी, अचानक उसे तेज बुखार आया वहां मौजूद डॉक्टर सुई दवाई किया। बताया जाता है, की सुई के दवाई से ही रिएक्शन हुआ और महिला की तबीयत अचानक और बिगड़ने लगी।

बेहोशी की हालात में स्वजन के द्वारा महिला को सदर अस्पताल नवादा लेकर आया, जहां महिला ने आखिरी सांस ली। जिसके बाद स्वजन व अन्य ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर शव को रखकर डॉक्टर पर कार्रवाई के साथ उचित मुआवजे की मांग करने लगे।

शव का पंचनामा वहीं पुलिस के द्वारा स्वजन को भरोसा दिलाया की आरोपित को सजा होगी और पीड़ित को जरूर न्याय मिलेगी। आक्रोशित लोगों को समझा-बुझा कर नगर थाना की पुलिस शव का पंचनामा भरकर अपने कब्जे में लिया, और सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।