    Warsaliganj vidhan sabha Chunav Result: वारिसलीगंज सीट पर 3 पार्टियां मुकाबले में, क्या फिर चलेगा बीजेपी का सिक्का?

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    बिहार के नवादा जिले की वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव के रिजल्ट (Warsaligan election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेंगे। इस सीट पर तीन पार्टियों में मुकाबला है। चुनाव में आरजेडी, जसूपा एवं बीजेपी के नेताओं की साख दांव पर है।

    Warsaliganj Vidhan sabha Chunav result 2025

    डिजिटल डेस्क, नवादा। वारिसलीगंज सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है जो नवादा जनपद के अंतर्गत आती है। ये नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार वारिसलीगंज सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Warsaligan vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

    Warsaligan vidhan sabha Election Result 2025: तीन पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला

    वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर जनता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला है। जहां आरजेडी से अनीता, बीजेपी से अरुणा देवी और जसुपा से उमेश प्रसाद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Warsaligan Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।

    यहां 1951 में हुए पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेतु राम विधायक रहे थे। 2020 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अरुणा देवी विधायक चुनी गई थीं।