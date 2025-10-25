Bihar Election 2025: नवादा के दो विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का समय बदला, नोट कर लें नई टाइमिंग

संवाद सहयोगी, नवादा। जिले के 235-रजौली विधानसभा क्षेत्र(अ.जा.) और 239-गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवम्बर को प्रातः सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक मतदान होगा। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के मतदान समय में एक घंटे की बढोत्तरी की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पूर्व में यहां प्रातः सात बजे से अपराह्न चार बजे तक ही मतदान होता था।

जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान समय में वृद्धि को लेकर संयुक्त प्रतिवेदन भेजा था। जिसके आलोक में भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के साथ पठित धारा 56 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजौली और गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान समय में परिवर्तन कर दिया है।

यहां अब मतदान का समय प्रातः सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक निर्धारित है। बता दें कि रजौली विधानसभा के 399 मतदान केन्द्र पर 3,30,746 और गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के 404 बूथों पर 3,14,754 मतदाता 11 नवम्बर को अपना मतदान करेंगे।

गोविन्दपुर के सभी 404 बूथों पर जरूरी सुविधाएं कराएं दुरुस्त जिले के रोह प्रखंड कार्यालय स्थित सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 404 मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एश्योरत मिनिमम फैसिलिटी-एएमएफ) ससमय दुरुस्त कराएं। मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर बैठने के साथ पर्याप्त रोशनी मिले, जिससे उन्हें मतदान करने में परेशानी नहीं आएं। साथ ही बूथों पर रैम्प, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जाएं।