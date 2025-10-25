Language
    Bihar Election 2025: नवादा के दो विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का समय बदला, नोट कर लें नई टाइमिंग

    By Manmohan Krishna Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    नवादा जिले के रजौली और गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्रों में अब 11 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, पहले यह समय नक्सल प्रभाव के कारण कम था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

    Hero Image

     रजौली-गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान समय में हुआ बदलाव

    संवाद सहयोगी, नवादा। जिले के 235-रजौली विधानसभा क्षेत्र(अ.जा.) और 239-गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवम्बर को प्रातः सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक मतदान होगा। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के मतदान समय में एक घंटे की बढोत्तरी की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पूर्व में यहां प्रातः सात बजे से अपराह्न चार बजे तक ही मतदान होता था।

    जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान समय में वृद्धि को लेकर संयुक्त प्रतिवेदन भेजा था।

    जिसके आलोक में भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के साथ पठित धारा 56 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजौली और गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान समय में परिवर्तन कर दिया है।

    यहां अब मतदान का समय प्रातः सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक निर्धारित है। बता दें कि रजौली विधानसभा के 399 मतदान केन्द्र पर 3,30,746 और गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के 404 बूथों पर 3,14,754 मतदाता 11 नवम्बर को अपना मतदान करेंगे।

    गोविन्दपुर के सभी 404 बूथों पर जरूरी सुविधाएं कराएं दुरुस्त

    जिले के रोह प्रखंड कार्यालय स्थित सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 404 मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एश्योरत मिनिमम फैसिलिटी-एएमएफ) ससमय दुरुस्त कराएं। मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर बैठने के साथ पर्याप्त रोशनी मिले, जिससे उन्हें मतदान करने में परेशानी नहीं आएं। साथ ही बूथों पर रैम्प, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जाएं।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसे निष्पक्ष, शांति और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी एवं प्राथमिकता है।

    साथ ही निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक कार्यों को मतदान दिवस के पूर्व निबटाने को निर्देश दिया, जिससे मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उठानी पड़ें। बैठक में एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए और कहा कि हर हाल में मतदान भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो, इसके लिए पूर्व से तैयारी दुरूस्त रखें।