नवादा के सिरदला में कलश विसर्जन के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत, कई झुलसे

नवादा जिले के सिरदला प्रखंड में बुधवार को कलश विसर्जन के दौरान जमुगाय नदी के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ममता देवी और पप्पू कुमार के रूप में हुई है। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं।

संवाद सहयोगी,रजौली (नवादा)। नवादा जिले के सिरदला प्रखंड क्षेत्र में बुधवार की दोपहर बाद एक हादसा हो गया। बांधी पंचायत के मूर्तियां गांव से दर्जनों श्रद्धालु कलश विसर्जन के लिए जमुगाय नदी पहुंचे थे। इसी बीच तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गयी। इस हादसे में एक महिला व एक पुरुष की मौत की बात कही जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक में ममता देवी व पप्पू कुमार हैं। जबकि इस घटना में कई घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिजली गिरते ही कई श्रद्धालु मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। वहां तैनात चिकित्सक ने सभी घायलों का इलाज किया। चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार शर्मा ने मूर्तियां गांव निवासी ममता देवी व एक पुरुष पप्पू कुमार को मृत घोषित किया।

वहीं, घायलों में मूर्तियां गांव के हरिनंदन प्रसाद के पुत्र विष्णु दयाल, कृष्णदेव दयाल, सरयू मिस्त्री की पत्नी शोभा देवी, मदेश प्रसाद के पुत्र आलोक कुमार सहित ग्राम कोलडीहा के संजय प्रसाद के पुत्र प्रीतम कुमार शामिल हैं। इनमें से दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में चल रहा है।