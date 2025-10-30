नवादा सदर अस्पताल में एक साथ तीन बच्चों का जन्म, ट्रिपलेट्स के आगमन से परिवार में खुशियों की लहर

जागरण संवाददाता, नवादा। नवादा जिले से एक अनोखा और हर्षित करने वाला मामला सामने आया है। अकबरपुर प्रखंड के कुलना पंचायत के नाद गांव की 21 वर्षीय क्रांति देवी ने सदर अस्पताल में सामान्य प्रसव के जरिए एक साथ तीन नवजात शिशुओं को जन्म दिया है। तीनों बालक शिशु पूरी तरह स्वस्थ हैं। परिवार और अस्पताल दोनों में खुशी का माहौल है।

मंगलवार देर रात प्रसव पीड़ा शुरू होने पर स्वजनों ने प्रसूता को नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. ज्योति कुमारी की देखरेख में करीब ढाई बजे रात में एक-एक कर तीनों नवजातों का सुरक्षित प्रसव कराया गया। डॉक्टर के अनुसार, प्रसूता के गर्भ में तीन बच्चे पल रहे थे, जो अल्ट्रासोनोग्राफी में पहले से ही पता चल चुका था।

तीनों नवजातों का वजन क्रमश 2 किलो, 1.6 किलो और 1.5 किलो है। अस्पताल की नर्सें रिंकू कुमारी और ललिता कुमारी ने सुरक्षित प्रसव में अहम भूमिका निभाई। अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया सदर अस्पताल प्रबंधक कुमार आदित्य ने बताया कि प्रसूता को देर से अस्पताल लाया गया था, बावजूद इसके डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सूझबूझ से तीनों बच्चों का सामान्य प्रसव कराया गया। उन्होंने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बुधवार शाम को उन्हें छुट्टी दे दी गई।