टीएलएम मेले में दाई बिगहा विद्यालय अव्वल, नवादा के शिक्षकों की नवाचारी पहल को सराहना

संवादसूत्र, नरहट (नवादा)। शनिवार को संकुल संसाधन केंद्र उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दाई बिगहा, नरहट (नवादा) परिसर में टीचिंग लर्निंग मैटेरियल (टीएलएम) मेले का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस शैक्षणिक आयोजन का उद्देश्य कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और बाल-केंद्रित बनाना था। संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी मध्य विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों ने मेले में सक्रिय सहभागिता की और शिक्षण से जुड़े नवाचारों का प्रदर्शन किया।

टीएलएम मेले का संचालन संकुल संचालक डॉ. प्रभात कुमार एवं संकुल समन्वयक दिनेश कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

शिक्षकों ने अपने-अपने विद्यालयों द्वारा तैयार किए गए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन किया, जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मॉडल, चार्ट और गतिविधि आधारित सामग्री शामिल थीं।

इन टीएलएम को बच्चों की समझ के अनुरूप सरल और व्यावहारिक तरीके से तैयार किया गया था।

निर्णायक मंडल में संकुल संचालक डॉ. प्रभात कुमार, संकुल समन्वयक दिनेश कुमार तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाई बिगहा के विशिष्ट स्नातक शिक्षक पंकज कुमार शामिल थे।

सभी विद्यालयों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन नवाचार, उपयोगिता और शैक्षणिक प्रभाव के आधार पर किया गया। निर्णायक मंडल की सर्वसम्मति से उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाई बिगहा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

वहीं प्राथमिक विद्यालय चातर को द्वितीय और प्राथमिक विद्यालय हासापुर को तृतीय स्थान मिला। सभी प्रतिभागी विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मेले में प्रस्तुत टीएलएम को बच्चों के लिए अत्यंत लाभप्रद बताया गया। शिक्षकों और निर्णायकों ने माना कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है और उनमें विषय के प्रति रुचि विकसित होती है।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाई बिगहा की छात्रा कुमारी सुरभि प्रिया और रानी कुमारी ने प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देकर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इसके अलावा मध्य विद्यालय गारो बिगहा से दिनेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय चातर से मो. वसीम और खुशबू कुमारी, प्राथमिक विद्यालय हासापुर से मुकेश कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रहमतनगर से उपेंद्र कुमार और अमित राज, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गारो बिगहा बेलदारी से प्रधानाध्यापक दीपक कुमार तथा सुजाता कुमारी ने भी अपने-अपने टीएलएम का प्रस्तुतीकरण किया।