    PM Surya Ghar Yojana: सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर, बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत

    By Manoj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    बिजली विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दिलाना है। ऑनलाइन आवेदन करके सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तीन किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर 300 यूनिट बिजली का लाभ मिल सकता है, जिससे सालाना 15 हज़ार रुपये तक की बचत होगी।

    संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बढ़ते बोझ से राहत दिलाने के उद्देश्य से बिजली विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने में जुट गया है।

    विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    कनीय विद्युत अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना आम उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने हेतु प्रोत्साहित करती है। इसके लिए इच्छुक लोग आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल होते हैं और इनके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है। यह खासकर उन परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनकी बिजली खपत ज्यादा होती है।

    सहायक विद्युत अभियंता संजय कुमार ने जानकारी दी कि यदि कोई उपभोक्ता तीन किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे प्रतिमाह करीब 300 यूनिट बिजली का लाभ मिल सकता है। इससे उपभोक्ता सालभर में लगभग 15 हजार रुपये की बचत कर सकता है।

    जिन परिवारों का मासिक बिल 1600 से 2000 रुपये के बीच आता है, उनके लिए यह योजना बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। स्वच्छ, बचतकारी एवं स्थायी ऊर्जा के उपयोग में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।