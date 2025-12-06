Bulldozer Action: नवादा में चलेगा बुलडोजर, सिरदला बाजार होगा अतिक्रमण मुक्त; थानाध्यक्ष ने दिए निर्देश
Bulldozer Action In Bihar: सिरदला बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए थानाध्यक्ष ने सीओ के निर्देश पर नोटिस जारी किया है। सरकारी भूमि और स्टेट हाइवे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सिरदला(नवादा)। शनिवार को सिरदला थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार ने सीओ भोला के निर्देश पर सिरदला बाजार को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त किये जाने को लेकर नोटिस तामिला करवाया है।
बता दें कि बाजार में सरकारी भूमि व स्टेट हाइवे 70 मुख्य मार्ग, सिरदला से बहुआरा भीतिया मार्ग एवं सिरदला से हिसुआ मुख्य सड़क के दोनों किनारे दुकान मकान एवम पक्की गौशाला निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है।
यही हाल लौंद बाजार, बरदाहा बाजार, सुखनर बाजार, मुरली बाजार, ठेकाही बाजार, पदमोल बाजार समेत कई ग्रामीण क्षेत्र के छोटे बड़े गांव की मुख्य गली व सड़क को अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित कर दिया गया है।
इससे वाहन चालकों के साथ आम राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सीओ ने बताया कि सड़क किनारे बिहार व जिला परिषद कि भूमि पर स्थाई तरीके से लोहे व ईंट से निर्मित गुमटी कि संख्या, बिहार सरकार कि भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की भवन का निर्माण कर दुकान को किराया पर लगाकर पुनः बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा कर झोपड़ी देकर सरकारी भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है।
सीओ ने बताया कि वर्ष 2017 में सिरदला, लौंद एवम बरदाहा बाजार का सरकारी अमीन, राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी के मौजूदगी में नजरी नक्शा के आधार पर सरकारी भूमि सड़क, जिला परिषद कि भूमि कि पैमाइस कर कलम बंद किया गया था।
जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ही सिरदला प्रखंड के मुख्य सड़क मार्ग व बिहार सरकार भूमि को अतिक्रमण को मुक्त किये जाने को लेकर तैयारी की जा रही है।इस बीच सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगा रखे दुकानदारों में कार्रवाई को लेकर डर व्याप्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।