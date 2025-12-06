Bulldozer Action: नवादा में चलेगा बुलडोजर, सिरदला बाजार होगा अतिक्रमण मुक्त; थानाध्यक्ष ने दिए निर्देश

संवाद सूत्र, सिरदला(नवादा)। शनिवार को सिरदला थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार ने सीओ भोला के निर्देश पर सिरदला बाजार को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त किये जाने को लेकर नोटिस तामिला करवाया है।

बता दें कि बाजार में सरकारी भूमि व स्टेट हाइवे 70 मुख्य मार्ग, सिरदला से बहुआरा भीतिया मार्ग एवं सिरदला से हिसुआ मुख्य सड़क के दोनों किनारे दुकान मकान एवम पक्की गौशाला निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है।

यही हाल लौंद बाजार, बरदाहा बाजार, सुखनर बाजार, मुरली बाजार, ठेकाही बाजार, पदमोल बाजार समेत कई ग्रामीण क्षेत्र के छोटे बड़े गांव की मुख्य गली व सड़क को अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित कर दिया गया है।

इससे वाहन चालकों के साथ आम राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सीओ ने बताया कि सड़क किनारे बिहार व जिला परिषद कि भूमि पर स्थाई तरीके से लोहे व ईंट से निर्मित गुमटी कि संख्या, बिहार सरकार कि भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की भवन का निर्माण कर दुकान को किराया पर लगाकर पुनः बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा कर झोपड़ी देकर सरकारी भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है।