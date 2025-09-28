बिहार में सनसनीखेज वारदात, अपहरण के बाद डॉक्टर की हत्या; गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

संवाद सूत्र, वारिसलीगंज। नवादा जिला के वारिसलीगंज थाना के झौर निवासी दिनेश प्रसाद के 26 वर्षीय पुत्र ग्रामीण चिकित्सक प्रकाश कुमार की अपहरण पश्चात हत्या कर शव को नालंदा के बधार में फेंक दिया गया।

झौर गांव के आक्रोशित ग्रामीण झौर मोड़ के पास सड़क पर यातायात बाधित कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वारिसलीगंज पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया।

ग्रामीण ओम भूषण प्रसाद ने बताया कि प्रकाश कुमार झौर गांव स्थित सड़क किनारे ग्रामीण चिकित्सक का कार्य करता था।

शुक्रवार की रात 9:30 बजे के करीब किसी ने इलाज करवाने के बहाने उसे बाइक से ले गया। परंतु सुबह तक नहीं लौटने पर लोगों में तरह-तरह का अंदेशा होने लगा।

सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि शनिवार को दिन में ही वारिसलीगंज पुलिस को लिखित सूचना दिया गया। परंतु पुलिस शिथिलता बरतते रही।

जबकि रात्रि 8:30 बजे एक मृतक का खेत में पड़ा शव का फोटो वायरल हुआ। जिसे देख ग्रामीण एवं परिजन युवक प्रकाश के रूप में किया।

ततपश्चात ग्रामीणों द्वारा झौर मोड़ के पास सड़क जाम कर पुलिस पर शिथिलता बरतने के कारण हत्या होने का आरोप लगा रहे हैं। बताया गया कि नालंदा पुलिस शव को पोस्टमार्टम करा बिहार शरीफ में रखे हैं। ग्रामीण शव लाने बिहार शरीफ गए हैं।