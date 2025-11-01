Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवादा में PM मोदी की जनसभा के लिए विशेष सुरक्षा घेरा, प्रशासन ने ट्रैफिक में किया बदलाव

    By Manmohan Krishna Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:37 PM (IST)

    नवादा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है, ताकि लोगों को असुविधा न हो। सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पार्किंग स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, नवादा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नवादा आएंगे। वे नवादा-नारदीगंज पथ पर कुंती नगर के सभा स्थल में आम जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर नवादा जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं आवागमन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने को विशेष ट्रैफिक प्लान एवं पार्किंग व्यवस्था लागू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभास्थल की ओर जाने वाले नवादा-नारदीगंज मार्ग पर सभी प्रकार से सार्वजनिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। बाबा के ढाबा मार्ग को आम जनता के आवागमन के लिए खुला रखा गया है।

    जिला मुख्यालय के उत्तर व दक्षिण की ओर से आने वाले वाहनों के लिए विशेष निर्देश

    जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में पटना व बिहार शरीफ की ओर से आने वाली गाड़ियां जय शिवशंकर नगर वार्ड (एग्रीकल्चर हालैंड शाप के पास) में यात्रियों को उतारकर बसें सीधे फ्लाईओवर होकर मस्तानगंज की ओर बढ़ेंगी और निर्धारित स्थान पर वाहनों को पार्क किया जाएगा।

    सभी बस व अन्य वाहन एक सीध में कतारबद्ध होकर पार्क किए जाएंगे। किसी भी मार्ग के बीच में वाहन खड़ा नहीं करना है। पटना से आने वाली सभी बसों की सर्विस लेन में पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है।

    इधर, जिला मुख्यालय के दक्षिण में अवस्थित रजौली और अकबरपुर से आने वाली बसें यात्रियों को फ्लाईओवर के समाप्त होनेपर क्रिडेंस हॉस्पिटल के पास उतारकर एनएच-20 पर ही एक लेन में पार्क करने को निर्देश हैं।

    गया, हिसुआ और सद्भावना चौक से आने वाली गाड़ियां यात्रियों को बुधौल बस स्टैंड में पार्किंग स्थल पर रूकेंगी। साथ ही बाबा के ढाबा के निकट उतारकर सर्विस लेन के एक हिस्से में क्रमबद्ध तरीके से पार्क की जानी हैं।

    कई स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था, रखना होगा ख्याल

    कार्यक्रम को लेकर कई स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इनमें माडर्न पब्लिक स्कूल परिसर को अधिकृत पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है। सभी वीवीआईपी वाहन विद्यालय परिसर के भीतर पार्क किए जाएंगे, जबकि मॉडर्न स्कूल के दक्षिणी मैदान में वीआईपी वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित की गई है।

    त्रिवेणी कालेज परिसर को प्रशासनिक अधिकारियों एवं सरकारी वाहनों के लिए प्राथमिक पार्किंग स्थल घोषित किया गया है। इस परिसर के भरने पर वाहनों की पार्किंग डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय के सामने के मैदान में की जानी है। जिला प्रशासन ने नागरिकों, वाहन चालकों एवं परिवहन सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि इस विशेष ट्रैफिक प्लान का पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें।