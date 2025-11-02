पीएम की जनसभा में उत्साह की लहर, रंग-बिरंगे नजारे और 'मोदी-मोदी' के गूंजते नारे

जागरण संवाददाता, नवादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवादा जनसभा में रविवार को उत्साह और जोश का नजारा देखने को मिला। सुबह से ही लोग तिरंगा और भाजपा के झंडे लेकर सभा स्थल पहुंचे थे। मोदी के समर्थन में नारे लगाते युवाओं और कार्यकर्ताओं में खास जोश दिखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभा के दौरान एक ओर लोग मोदी के कटआउट और पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर एक छोटी बच्ची हिसुआ से चल कर आई राधिका सिंह भारत माता के वेश में तिरंगा लहराती दिखी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच के सामने मौजूद युवतियों के समूह ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और हाथों से बनाई पेंटिंग लेकर मोदी के प्रति अपना उत्साह जताया।

‘मोदी-मोदी’ के नारों से वातावरण गुंजायमान सभा स्थल पूरी तरह देशभक्ति और जोश से सराबोर रहा। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी ‘मोदी-मोदी’ के नारों से वातावरण गुंजायमान कर रहे थे। कई कार्यकर्ता केसरिया टोपी और स्कार्फ पहनकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे थे।