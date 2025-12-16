नवादा में पीएम आवास की 660 लाभुकों को किस्त बाकी, निर्माण कार्य ठप; 4 महीने से मानदेय बकाया

संवाद सूत्र, मेसकौर (नवादा)। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रखंड में पिछले कई महीने से लाभुकों को भुगतान नहीं किए जाने से भवन निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस कारण प्रखंड में करीब 660 पीएम आवास आधे-अधूरे हैं।

लाभुकों की शिकायत है कि समय पर राशि नहीं मिलने से दिक्कत हाे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने में मदद करती है।

इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि 660 लाभुकों की राशि अभी बाकी है। इसमें से 80 -85% लाभुकों के मकान का निर्माण हो चुका है। अंतिम दिसंबर तक पैसा खाते में जाने की संभावना है।

718 लाभुकों को प्रथम किस्त व 465 लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि दी गई प्रखंड लेखा पाल सुमन सौरभ ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रखंड को कुल 762 आवास का लक्ष्य मिला था, जो स्वीकृत था। इसमें 718 लाभुकों को प्रथम किस्त, 465 लाभुकों को दूसरी किस्त एवं 102 लाभूकों को तीसरी किस्त की राशि लाभुकों को मिल चुकी है।

मालूम हो कि पीएम आवास के लिए प्रखंड में करीब 660 पीएम आवास लाभुकों को तीनों किस्तों की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। लोगों को मिलने वाले लगभग एक लाख 55 हजार रुपए में 12 हजार शौचालय निर्माण के लिए शामिल हैं।

लगभग 22 हजार रुपए मनरेगा योजना से लेबर व मिस्त्री के खाते में भुगतान किया जाता है। मेसकौर निवासी सोनी देवी ने बताया कि घर की ढलाई तक कर ली है। लेकिन अब तक एक किस्त की ही राशि प्राप्त हुई है। गंगाबारा गांव के राघो यादव ने बताया कि योजना की पूरी राशि अब तक नहीं मिली है।

मेसकौर प्रखंड के आवास योजना से जुड़े कर्मियों को चार माह से नहीं मिला मानदेय जिले के विभिन्न पंचायतों व प्रखंडों में कार्यरत प्रधानमंत्री आवास कर्मी को भी पिछले चार माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। मानदेय नहीं मिलने के कारण आवास कर्मी भी मायूस हैं और ठीक से आवास निर्माण के कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।