'नीतीश-मोदी के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास', NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले नितिन नवीन

हिसुआ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार में चौमुखी विकास हो रहा है। सांसद विवेक ठाकुर ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चर्चा की। विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर बात की।

संवाद सूत्र, हिसुआ। दो हजार पच्चीस फिर से नीतीश। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश हैं तो यकीन है। कुछ इसी तरह के संकल्प और नारे के बीच बुधवार को इंटर विद्यालय हिसुआ के मैदान में एनडीए का हिसुआ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सम्मेलन में पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में चौमुखी विकास हो रहा है। पहले पटना जाने में लोगों को कई घंटे समय लग जाता था। जबकि, आज बिहार के किसी भी जिले से पटना लोग मात्र कुछ घंटे में हीं पहुंच जाते हैं। देश के साथ ही सम्पूर्ण बिहार और जिले का विकास गति को बढ़ाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजने की अपील की।

नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने मोदी और नीतीश सरकार द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार योजनाओं का शिलान्यास के साथ ही उद्घाटन भी करती है। हिसुआ- सिरदला सड़क चौड़ीकरण के साथ हीं हिसुआ बाईपास निर्माण, नवादा में आरओबी निर्माण के साथ हीं कई पुल और सड़क निर्माण की चर्चा करते हुए कहा कि आज भी हमलोगों ने जिले के चौमुखी विकास को लेकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया।

खनवा में श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर कैंसर स्केनिंग सेंटर, नवादा में मेडिकल कालेज व केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, नवादा-पावापुरी रेल लाइन निर्माण के साथ ही राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण की स्वीकृति की भी चर्चा की। सूरज की तरह चमक रहा अपना बिहार वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी ने कहा कि वर्तमान समय में जो बिहार सूरज की लौ की तरह चमक रहा है उसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। विधान पार्षद अशोक कुमार ने पथ निर्माण मंत्री से उनके अपने हीं पैतृक गांव अमावां सड़क के निर्माण सहित अन्य मांगों को उठाया।

जबकि विधान पार्षद कुमुद वर्मा ने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार महिलाओं को सम्मान और रोजगार भी दिला रही है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है। विधान पार्षद नीरज कुमार ने अपने भाषण में तेजस्वी यादव को घेरा। आईआरसीटीसी घोटाले की चर्चा की। हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने सभी अतिथियों को बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। जदयू जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी की अध्यक्षता और भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता के मंच संचालन में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक रणविजय सिंह, अशोक कुमार, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे संजय कुमार मुन्ना के साथ हीं कई अन्य नेता शामिल हुए।