Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nawada News: तालाब में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

    By Rajesh Prasad Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:55 AM (IST)

    नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक तालाब से 20 वर्षीय सूरज राजबंशी का शव बरामद हुआ। परिजनों ने पुलिस पर दुर्गापूजा मेला में मारपीट का आरोप लगाया है जिसके कारण भगदड़ में युवक तालाब में गिर गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर युवक को बचाने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में विरोध प्रदर्शन किया है। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तालाब में युवक की लाश मिलने से हड़कंप

    जागरण संवाददाता, नवादा। गोविंदपुर थाना के पीछे तालाब से एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान बिसनपुर गांव का सूरज राजबंशी के रूप में हुई।

    वहीं स्वजन ने पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्गापूजा मेला में पुलिस बल ने मार-पीट किया। इसी भगदड़ और पुलिस की डर से भाग रहा युवक तालाब में गिर गया।

    घटनास्थल पर मौजूद लोग

    घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़  

    पुलिस के द्वारा युवक को निकाला क्यो नहीं गया। इसी बात को लेकर गोविंदपुर थाना में काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो कर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम व एसपी से घटनास्थल पर आने की मांग की है। अभी तक शव तालाब में ही है

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।