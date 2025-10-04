Nawada News: तालाब में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, नवादा। गोविंदपुर थाना के पीछे तालाब से एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान बिसनपुर गांव का सूरज राजबंशी के रूप में हुई।

वहीं स्वजन ने पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्गापूजा मेला में पुलिस बल ने मार-पीट किया। इसी भगदड़ और पुलिस की डर से भाग रहा युवक तालाब में गिर गया।

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़

पुलिस के द्वारा युवक को निकाला क्यो नहीं गया। इसी बात को लेकर गोविंदपुर थाना में काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो कर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम व एसपी से घटनास्थल पर आने की मांग की है। अभी तक शव तालाब में ही है