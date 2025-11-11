Nawada vidhan sabha chunav 2025 voting: उकौड़ा और ढोढ़ा बूथ पर तकनीकी गड़बड़ी से देर से शुरू हुआ मतदान

जागरण संवाददाता, नवादा। Nawada Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत सोमवार को पकरीबरावां प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। जिले भर में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे, लेकिन कुछ स्थानों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदान कार्य में देर हुई।

उकौड़ा गांव स्थित बूथ संख्या 289 (उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उकौड़ा) पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने से मतदान कार्य कुछ समय के लिए बाधित रहा। सुबह लगभग 7:50 बजे नई मशीन पहुंचने के बाद मतदान पुनः शुरू किया गया। इसी तरह ढोढ़ा गांव के मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 387 पर भी ईवीएम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण मतदान प्रारंभ होने में देरी हुई। हालांकि प्रशासन की तत्परता और तकनीकी टीम की सक्रियता से समस्या का शीघ्र समाधान कर मतदान प्रक्रिया को सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया।

प्रारंभिक रुकावटों के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदाताओं का कहना था कि कुछ देर की तकनीकी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे हर हाल में मतदान कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच की कड़ी व्यवस्था की गई है, वहीं महिला मतदाताओं की जांच के लिए महिला पुलिस बल तैनात हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिले भर में मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जारी है। तकनीकी गड़बड़ियों के बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके।