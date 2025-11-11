Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nawada vidhan sabha chunav 2025 voting: उकौड़ा और ढोढ़ा बूथ पर तकनीकी गड़बड़ी से देर से शुरू हुआ मतदान

    By vinay pandayEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: नवादा जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पकरीबरावां प्रखंड के मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। कुछ बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान में देरी हुई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत समस्या का समाधान किया। मतदाताओं में उत्साह बना रहा और वे कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदान के लिए लाइन में खड़ी महिलाएं

    जागरण संवाददाता, नवादा। Nawada Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत सोमवार को पकरीबरावां प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। जिले भर में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे, लेकिन कुछ स्थानों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदान कार्य में देर हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उकौड़ा गांव स्थित बूथ संख्या 289 (उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उकौड़ा) पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने से मतदान कार्य कुछ समय के लिए बाधित रहा। सुबह लगभग 7:50 बजे नई मशीन पहुंचने के बाद मतदान पुनः शुरू किया गया। इसी तरह ढोढ़ा गांव के मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 387 पर भी ईवीएम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण मतदान प्रारंभ होने में देरी हुई। हालांकि प्रशासन की तत्परता और तकनीकी टीम की सक्रियता से समस्या का शीघ्र समाधान कर मतदान प्रक्रिया को सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया।

    प्रारंभिक रुकावटों के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदाताओं का कहना था कि कुछ देर की तकनीकी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे हर हाल में मतदान कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे।

    सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच की कड़ी व्यवस्था की गई है, वहीं महिला मतदाताओं की जांच के लिए महिला पुलिस बल तैनात हैं।

    प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिले भर में मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जारी है। तकनीकी गड़बड़ियों के बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके।

    कुल मिलाकर, नवादा जिले में मतदान शांतिपूर्ण, सुरक्षित और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है, जिससे लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा और बढ़ गई है।