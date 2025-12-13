Language
    नवादा में फेरीवाले की पीट-पीटकर हत्या, भीड़ की बर्बरता से कांपा इलाका

    By VINAY KUMAR PANDEYEdited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    बिहार के नवादा में एक फेरीवाले की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। भीड़ ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, जिससे इल ...और पढ़ें

    लोगों की उमड़ी भीड़

    जागरण संवाददाता, नवादा।बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फेरी लगाकर जीवन यापन करने वाले एक कपड़ा व्यापारी के साथ कुछ लोगों ने इस कदर अमानवीय व्यवहार किया कि अंततः उसकी मौत हो गई। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    मृतक की पहचान 40 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन के रूप में हुई है। वह नालंदा जिले के लेहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गगनडीह मोहल्ले का रहने वाला था और पिछले करीब 20 वर्षों से नवादा व आसपास के इलाकों में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। परिजनों के अनुसार 5 दिसंबर 2025 को वह रोज की तरह डुमरी गांव से फेरी कर लौट रहा था। इसी दौरान भट्टा गांव के पास 5 से 7 लोगों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।

    परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने अतहर के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसे जमीन पर गिराकर लात-घूंसे मारे गए, गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों को दागा गया और हाथ-पैर तोड़ दिए गए। आरोप है कि हमलावरों ने उसके शरीर पर पेट्रोल भी छिड़का और कपड़े उतरवाकर उसे प्रताड़ित किया। अतहर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की।

    घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अतहर को इलाज के लिए पहले स्थानीय स्तर पर ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार की देर रात उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

    घटना की सूचना पर रोह थाना पुलिस सक्रिय हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी।

    इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता को दर्शाती हैं। जरूरत है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई गरीब मेहनतकश इस तरह की हैवानियत का शिकार न बने।