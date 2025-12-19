दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, कंधे में लगी; एक आरोपी हिरासत में

जागरण संवाददाता, नवादा। अकबरपुर थाना क्षेत्र के दादपुर गांव के समीप गुरुवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घायल युवक की पहचान प्रयाग फतेहपुर गांव निवासी रामविलास प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। राहत की बात यह रही कि गोली लगने के बावजूद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल कुमार रोज की तरह गुरुवार की शाम अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह दादपुर गांव के पास पहुंचा, पीछे से एक बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे।

बदमाशों ने अचानक राहुल पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसके कंधे में लगी, जो शरीर को चीरते हुए आर-पार निकल गई। गोली लगते ही राहुल बाइक से गिर पड़ा, जबकि हमलावर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्होंने घायल युवक को संभाला और तुरंत अकबरपुर थाना को घटना की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से राहुल को एक निजी वाहन से नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई। चिकित्सकों के अनुसार समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई।

घायल राहुल कुमार ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि करीब एक माह पहले फतेहपुर मोड़ के समीप कार पार्किंग को लेकर उसके पड़ोस के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था। उस दौरान उक्त व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

राहुल का आरोप है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसने पुलिस को कुछ संदिग्धों के नाम भी बताए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने वहां से कुछ अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि युवक को गोली मारकर घायल किया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी दुश्मनी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उससे घटना के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और घटना में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।