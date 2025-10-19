Nawada News: सिपाही आत्महत्या मामले में आईजी ने लाइन इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, 2 अधिकारियों पर FIR

जागरण संवाददाता, नवादा। पुलिस केंद्र नवादा में सिपाही 195/ अमित कुमार द्वारा अधिकारियों की उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या करने के बाद पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरने लगी है।

मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की और लाइन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वहीं, लाइन डीएसपी मनोज कुमार व अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट भी भेज दिया है। रविवार को सिपाही अमित कुमार के शव को सलामी दी गई और उनके स्वजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया गया।

मामले में सिपाही अमित कुमार की पत्नी लालसा कुमारी द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें लाइन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा और लाइन डीएसपी मनोज कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया।

प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन दोनों के दबाव में आकर ही अमित कुमार ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वहीं आईजी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज कर लाइन डीएसपी को यहां से क्लोज करने का निवेदन किया गया है। साथ ही प्राथमिकी में जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी