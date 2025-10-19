Language
    Nawada News: सिपाही आत्महत्या मामले में आईजी ने लाइन इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, 2 अधिकारियों पर FIR

    By Rajesh Prasad Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    नवादा में सिपाही अमित कुमार की आत्महत्या के बाद आईजी ने कार्रवाई करते हुए लाइन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। मृतक की पत्नी ने दो अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमित ने सुसाइड नोट में अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    Hero Image

    सिपाही ने कर ली थी आत्महत्या। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नवादा। पुलिस केंद्र नवादा में सिपाही 195/ अमित कुमार द्वारा अधिकारियों की उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या करने के बाद पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरने लगी है।

    मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की और लाइन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    वहीं, लाइन डीएसपी मनोज कुमार व अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट भी भेज दिया है। रविवार को सिपाही अमित कुमार के शव को सलामी दी गई और उनके स्वजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया गया।

    मामले में सिपाही अमित कुमार की पत्नी लालसा कुमारी द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें लाइन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा और लाइन डीएसपी मनोज कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया।

    प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन दोनों के दबाव में आकर ही अमित कुमार ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वहीं आईजी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज कर लाइन डीएसपी को यहां से क्लोज करने का निवेदन किया गया है। साथ ही प्राथमिकी में जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी

    एसोसिएशन ने दोषी अधिकारियों को विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, रोष

    सिपाही अमित कुमार ने आत्महत्या के पहले पुलिस अधीक्षक के नाम सुसाइडल नोट लिखा है। जिसमें लाइन डीएसपी तथा प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा उनपर दवाब बनाने की बात सामने आई है। अमित ने लिखा है कि दोनों पदाधिकारियों ने उन्हें नए सिपाहियों से पांच-पांच सौ रुपये मांग कर उन्हें देने का निर्देश दिया था।

    अमित को 10 अक्टूबर को छुट्टी पर जाना था। लेकिन पदाधिकारियों का निर्देश पूरा नहीं किए जाने पर उन्हें छुट्टी पर नहीं जाने दिया गया। जिस कारण अमित काफी तनाव में था। सिपाही अमित ने नोट में यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी की तबीयत बेहद खराब है। इसके कारण ही छुट्टी लिए थे।

    पदाधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित अमित ने शनिवार को पुलिस लाइन के निकट अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिस महानिरीक्षक से इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों को विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों में काफी रोष देखा जा रहा है।

    तत्काल लाइन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया, साथ ही जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज कर लाइन डीएसपी को क्लोज करने की मांग की गई है। मृतक सिपाही की पत्नी द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जांच में जो दोषी पाए जायेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

    छत्रनील सिंह, पुलिस महानिरीक्षक मगध।