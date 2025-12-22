Language
    नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 24 घंटे में 55 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में अवैध शराब बरामद

    By Rajesh Prasad Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    नवादा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब और अन्य अवैध सामान भी बरामद किया है ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता,नवादा। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है। बीते दिन रविवार को जिले भर में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 55 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई, जबकि भारी मात्रा में देसी एवं अंग्रेजी शराब के साथ-साथ अवैध खनन, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार हत्या के प्रयास के मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मद्यनिषेध अधिनियम के तहत छह, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नौ तथा अवैध खनन के मामलों में चार आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।

    आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी गिरफ्तारी दर्ज की गई, जबकि अन्य मामलों में 32 आरोपित पकड़े गए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 138 लीटर देसी महुआ शराब और 1.875 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

    इसके साथ महुआ घोल को नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। अभियान के दौरान काशीचक, अकबरपुर, नारदीगंज, कौआकोल, कादिरगंज, हिसुआ और धामौल थाना क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की गई।

    250 वाहनों की जांच की गई, छह हजार का वसूला जुर्माना

    जिले भर में वाहन जांच अभियान के तहत 250 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा अन्य बरामदगी में दो ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, एक अपहृता की बरामदगी, गैस सिलेंडर, तराजू, चुलाई मशीन, शराब भट्ठी को नष्ट करने की कार्रवाई की।

    करीब 1150 लीटर महुआ घोल को नष्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि नेमदारगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार रखने के आरोप में एक आरोपित को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है, कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।