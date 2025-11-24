Nawada Pink Bus: नवादा में सड़कों पर दौड़ेंगी पिंक बसें, महिलाओं का सफर होगा आसान 

Language
    नवादा में महिलाओं के लिए पिंक बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सुरक्षित यात्रा के लिए यह कदम उठाया है। इससे ग्रामीण युवतियों को शिक्षा और शहरी महिलाओं को रोजगार में मदद मिलेगी। जिले को पांच बसें मिली हैं, जो विभिन्न प्रखंडों और राजगीर तक चलेंगी।

    नवादा बस डिपो पर परिचालन को तैयार पिंक बसें। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, नवादा। जिले के अलग-अलग पांच सड़क मार्गों पर पिंक बसों का परिचालन शुरु हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ग्रामीण और शहरी महिलाओं की सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा के लिए मंगलवार से पिंक बसों का परिचालन करेगा।

    इस पिंक बस सेवा के विस्तार से न केवल जिले के दूर-दराज वाले ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को शहर आकर पढ़ाई-लिखाई करने में मदद मिलेगी, बल्कि शहरी महिलाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी-पेशा करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

    महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महीनों पहले प्रदेश के कई शहरों में पिंक बसों के परिचालन की शुरुआत की थी, फिलहाल नवादा की भी महिलाओं को इसका लाभ मिलना प्रारम्भ हो गया है।

    नवादा जिला को पांच पिंक बसें मिली है, जो पकरीबरावां, कौआकोल, गोविंदपुर और सिरदला प्रखंड की महिलाओं को परिवहन सेवा देगी। एक पिंक बस का परिचालन पर्यटक स्थल राजगीर तक किया जाएगा, जिससे शहरी महिलाएं इस पर्यटन स्थल पर घूमने-फिरने का भी लुफ्त उठा सकेंगी।

    स्टाफ-कंडक्टर का काम महिलाएं ही संभालेंगी

    सबसे बड़ी बात यह है कि इन बसों में कंडक्टर और स्टाफ भी महिला ही होगी, आने वाले समय में ड्राइवर का काम भी महिलाओं से लिया जाएगा। फिलहाल इन्हें बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    इन पिंक बसों के चलने से महिलाओं को छोटे वाहनों (आटो, ई-रिक्शा) पर कष्टदायक सफर करने से निजात मिलेगा। इन बसों की यात्रा आरामदायक, सुरक्षित और अन्य वाहनों की तुलना में सस्ती भी होगी।

    कार्यालय अवधि और स्कूल कॉलेज के समय में होगा परिचालन

    जिला मुख्यालय से पकरीबरावां, कौआकोल, गोविंदपुर और सिरदला प्रखंड की महिलाओं के लिए पिंक बसों की सेवा उपलब्ध होगी। साथ ही हिसुआ, नारदीगंज से राजगीर तक के लिए भी एक पिंक बस चलेगी। मुख्य तौर पर स्कूल कॉलेज और कार्यालय अवधि के दौरान इन बसों का परिचालन किया जाएगा।

    महिलाओं के लिए समर्पित इन बसों में आरामदायक सीट और सीट बेल्ट की सुविधा है। प्रत्येक सीट के पास में एक पैनिक बटन भी लगा है, जिसे आपात स्थिति में दबाकर महिलाएं नजदीकी थाने से मदद ले सकेंगी। बसों को सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग से लैस किया गया है।

    सीटों के पास मोबाइल चार्जिंग के भी प्वाइंट लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्राथमिक उपचार किट के साथ-साथ बसों में सेनेटरी पैड की किट भी उपलब्ध रहेगी। इन बसों का किराया अन्य वाहनों की तुलना में कमतर होगा, जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके।

     

    बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पकरीबरावां, गोविंदपुर, कौआकोल, सिरदला और राजगीर के लिए पिंक बसें चलेंगी। महिलाओं को केंद्र में रखकर परिवहन की सुविधा दी जा रही है। निगम इन्हें सुरक्षित, किफायती और आरामदायक परिवहन सुविधा देने को तत्पर है।

    - रामनारायण दुबे, प्रतिष्ठान अधीक्षक, नवादा डिपो।