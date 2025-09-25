Nawada News: बिजली पोल और नाली की समस्याएं बनी चुनौती, खतरे के बीच रहने को मजबूर वार्ड के लोग

बड़े व्यवसाईयों को बाहर से सामान मंगवाने के लिए गली तक वाहनों को आने में परेशानी होती है। वजह सिमरी मोड़ के पास झुका आयरन का बेकार पोल है। - पवन बंका, व्यवसाई, वार्ड 14

माता की मूर्ति विसर्जन से पहले झुके हुए आयरन पोल को विभाग हटवाने का कार्य करे। ताकि मूर्ति को वाहन पर ले जाने में परेशानी नहीं हो। - अजय कुमार राणा, वार्ड 14

वार्ड 14 की मुख्य पथ की गली का पीसीसी एवं नाली जर्जर है। दुरुस्त करवाने की जरूरत है। गरीबों के घरों तक बिजली पहुंचाने में अड़चन को दूर किया जाए। - रौनक कुमार, वार्ड 14

वार्ड के मोहल्ले में आबादी काफी घनी है। इसलिए नाली एवं गली संकीर्ण है। बड़ी मस्जिद के बगल की खुली नाली को ढक्कन युक्त किया जाना चाहिए। बीच मोहल्ले से जल जमाव दूर हो ताकि मच्छरों से निजात मिले। - मुकेश कुमार, वार्ड 14