    Nawada News: बिजली पोल और नाली की समस्याएं बनी चुनौती, खतरे के बीच रहने को मजबूर वार्ड के लोग

    By Ashok Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    शारदीय नवरात्र में वारिसलीगंज के वार्ड 14 में भक्तिमय माहौल है पर झुका बिजली का खंभा परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खंभा वाहनों के आवागमन में बाधा डाल रहा है। वार्ड में बिजली के तार छतों से होकर गुजर रहे हैं जिससे दुर्घटना का खतरा है।

    आबादी के बीच झुके हुए बिजली के पोल से लोग हो रहे परेशान। फोटो जागरण

    अशोक कुमार, जागरण। शारदीय नवरात्र में सम्पूर्ण वारिसलीगंज क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चारण से सुरभित हो रहा है। वार्ड संख्या 14 में स्थापित मां वैष्णो देवी मंदिर के पास का वातावरण भक्तिभाव से भरा हुआ है।

    मोहल्ला में नागरिक सुविधाओं की पड़ताल में नवदुर्गा पूजा समिति के कर्ता धर्ता अजय कुमार राणा ने कहा कि पूजा को लेकर सम्पूर्ण वार्ड के मुख्य पथ में समिति द्वारा रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था की गई है।

    समस्या के रूप में एक लोहे का बिजली खम्भा है, जो पूजा स्थल तक वाहनों को लाने ले-जाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। मोहल्ले के व्यवसायियों की मानें तो उक्त लोहे का पोल सर्विस में नहीं है। जो कमजोर होकर सम्पूर्ण सिमरी गली के आवागमन को प्रभावित कर रहा है।

    वार्ड में नल-जल का पानी सुचारू होने की बात मोहल्ले के लोग बताते हैं, जबकि वार्ड के उत्तरी क्षोर पर बसे कुछ घरों में बिजली के तारों को घरों की छत से होकर ले जाया गया है। बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा तार ले जाने पर रोक लगा देने के कारण डीपी को छत की दीवार में लगाना पड़ा।

    क्या है बड़ी समस्या

    वार्ड 14 में ज्यादातर अतिपिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का निवास है। घनी आबादी के बीच बिजली का तार, छतों एवं दीवारों से झूला कर ले जाया गया है। जिसमें विभागीय स्तर से पहल कर पोल लगवाने की मांग की गई है। बड़ी मस्जिद के बगल की दुर्गंध बिखेरती नाली की सफाई के बाद ढक्कन लगवाने की मांग की गई।

    क्या कहते हैं मोहल्ले के लोग

    बड़े व्यवसाईयों को बाहर से सामान मंगवाने के लिए गली तक वाहनों को आने में परेशानी होती है। वजह सिमरी मोड़ के पास झुका आयरन का बेकार पोल है। - पवन बंका, व्यवसाई, वार्ड 14

    माता की मूर्ति विसर्जन से पहले झुके हुए आयरन पोल को विभाग हटवाने का कार्य करे। ताकि मूर्ति को वाहन पर ले जाने में परेशानी नहीं हो। - अजय कुमार राणा, वार्ड 14

    वार्ड 14 की मुख्य पथ की गली का पीसीसी एवं नाली जर्जर है। दुरुस्त करवाने की जरूरत है। गरीबों के घरों तक बिजली पहुंचाने में अड़चन को दूर किया जाए। - रौनक कुमार, वार्ड 14

    वार्ड के मोहल्ले में आबादी काफी घनी है। इसलिए नाली एवं गली संकीर्ण है। बड़ी मस्जिद के बगल की खुली नाली को ढक्कन युक्त किया जाना चाहिए। बीच मोहल्ले से जल जमाव दूर हो ताकि मच्छरों से निजात मिले। - मुकेश कुमार, वार्ड 14