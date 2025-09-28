Language
    नवादा में डॉक्टर के पोते की गला रेत कर निर्मम हत्या, जांच के लिए SIT टीम गठित

    By Rajesh Prasad Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:26 AM (IST)

    नवादा में डॉक्टर के नाती पुष्पांशु शंकर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। 21 वर्षीय युवक का शव वियाडा परिसर में मिला। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। मृतक के मामा आईएफएस अधिकारी हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और एसआईटी का गठन किया गया है। परिजनों में शोक की लहर है।

    नवादा में चिकित्सक के नाती की गला रेत कर हत्या। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, नवादा। नवादा नगर के एक चिकित्सक डॉ. अरुंधति के नाती पुष्पांशु शंकर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार की दोपहर बाद की बताई जाती है। 21 वर्षीय युवक का शव पुलिस लाइन, नवादा के समीप वियाडा परिसर स्थित एक हाल से पाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद शहर के लोग सकते में आ गए हैं। सूचना मिलते ही नवादा के एसपी अभिनव धीमान, एसडीपीओ समेत नवादा नगर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।

    पुष्पांशु शंकर नवादा जिले के नारदीगंज थाना अंतर्गत कोशला गांव निवासी रविशंकर सिंह के पुत्र थे। इनके मामा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, डॉक्टर का नाती और आईएफएस अधिकारी के भांजा के कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

    पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश जरूरी काम से वियाडा परिसर गए थे, वहां दवा कंपनी के लिए कुछ काम चल रहा था। बताया गया कि युवक कई घंटे तक स्वजन के संपर्क से बाहर रहा। मोबाइल पर भी संपर्क स्थापित नहीं होने पर किसी व्यक्ति को वहां भेजा गया, जिस पर वहां दरवाजा बंद मिला।

    इसके बाद किसी प्रकार से अंदर प्रवेश करने पर पुष्पांशु शंकर मृत अवस्था में पाए गए। इस पूरे मामले में एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि युवक का सिर किसी लकड़ी काटने वाले एक मशीन से कटा हुआ है। वहां से एक क्षतिग्रस्त हालत में एक मोबाइल फोन मिला है।

    साथ ही एक आईपैड के अलावा कुछ कागजात भी मिले हैं। एफएसएल की टीम, डीआईयू की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है।

    एसपी ने कहा कि अनुसंधान में जो भी दोषी सामने आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस मोबाइल काल डिटेल्स और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। युवक की मौत के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसपी अभिनव धीमान, एसडीपीओ नवादा सदर वन सहित अन्य पुलिस अफसर हर पहलू पर जांच कर रहे हैं।

    एफएसएल टीम साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि पहलुओं पर जांच चल रही है। मृतक पुष्पांशु शंकर की आयु करीब 22 साल की बताई गई है।