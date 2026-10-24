सऊदी अरब पर हुए हमले में बिहार के अरमान की मौत, 2 महीने पहले गए थे दुबई; अब पार्थिव शरीर का इंतजार

जागरण टीम, नवादा। सऊदी अरब में हुए हमले में नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के राईस गांव निवासी मोहम्मद अरमान आलम की मौत हो गई। गुरुवार की रात करीब नौ बजे स्वजन को उनकी मौत की खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया।

जिस बेटे को परिवार का सहारा माना जाता था, उसकी मौत की खबर से वृद्ध पिता मोहम्मद अनवर मलिक बेसुध हो गए। गांव में भी मातम पसर गया है। स्वजन उनके पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।