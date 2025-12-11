नवादा में खुलेआम फल-फूल रहा प्रतिबंधित लॉटरी का अवैध कारोबार, रोजाना लाखों का टर्नओवर

Language
    By Manoj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    संवाद सूत्र , अकबरपुर ( नवादा)। अकबरपुर में इन दिनों प्रतिबंधित लॉटरी की बिक्री खुलेआम जारी है, जिससे क्षेत्र में अवैध आर्थिक लेन-देन का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार का दैनिक टर्नओवर लाखों रुपये तक पहुंच जाता है। 

    सुबह से ही लॉटरी की बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें लगभग 60 से 70 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए बताए जाते हैं।

    कर्ज और आर्थिक संकट की चपेट में परिवार

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध लॉटरी के जाल में सबसे अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार फंस रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद में लोग अपनी कमाई दांव पर लगा देते हैं, जिसके कारण कई परिवार कर्ज और आर्थिक संकट की चपेट में आ रहे हैं।

    ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ा कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस धंधे पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव और गंभीर हो सकता है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि प्रशासनिक सख्ती ही इस अवैध कारोबार को समाप्त कर सकती है।

    अभी तक प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन लोगों की बढ़ती शिकायतें संकेत दे रही हैं कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।