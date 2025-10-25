नवादा में शराब बिक्री गिरोह का खुलासा: चार आरोपी गिरफ्तार, 108 लीटर जब्त

जागरण संवाददाता, नवादा। उत्पाद टीम ने हिसुआ में गुरुवार की देर रात एक घर से 108 लीटर बियर बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर टिंकू कुमार उर्फ मोती कुमार के द्वारा होम डिलीवरी की जा रही थी। इस सूचना पर जब उसके घर पर उत्पाद टीम पहुंचकर तलाशी ली जिसमें खुला छत पर प्लास्टिक के तीन बोरों में बियर का केन छुपा कर रखा है। कुल 216 केन बरामद किया। प्रत्येक बोरा में 72 केन बोतल मिले। बरामद कुल शराब की मात्रा 108 लीटर पाया गया। सभी बियर पर की बोतलों पर सेल इन वेस्ट बंगाल अंकित पाया। वहीं छापेमारी की भनक लगाते ही टिंकू सिंह घर से पहले ही भाग चुका था, परंतु ग्रामीणों के सहयोग से उसे उत्पाद टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार युवक से पूछताछ में नाम टिंकू कुमार उर्फ मोती कुमार उम्र करीब 36 वर्ष पिता स्वर्गीय भगवान दास ग्राम ब्रह्मस्थान थाना हिसुआ जिला नवादा बताया। यहां शराब की आपूर्ति मनीष भारती, पिता उदय सिंह, ग्राम हादसा थाना हिसुआ के द्वारा करने की बात भी बताई।

आरोपित के विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले दर्ज गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 860/25 दर्ज कर करवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपित टिंकू कुमार एवं शराब आपूर्तिकर्ता मनीष भारती के विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले उत्पाद टीम द्वारा दर्ज किया जा चुका है।

वहीं इस छापामारी के ठीक पहले ब्रह्मस्थान के पास मछली मंडी में कुछ लोग बीयर बैठकर पीने और बिक्री करने की सूचना मिली थी। जहां मौजूद तीनों व्यक्ति द्वारा केन बियर की बोतलों को छिपाने का प्रयास किया। उत्पाद टीम ने यहां से भी एक बोतल बरामद करते हुए तीनों आरोपित को गिरफ्तार किया।