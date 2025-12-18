नवादा में घने कुहासे से जनजीवन प्रभावित, NH-20 पर दुर्घटना का खतरा बढ़ा
नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में घने कुहासे और ठंड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, खासकर NH-20 ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार छाए घने कुहासे और बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता इतनी कम हो जा रही है कि करीब आठ बजे तक वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर ही सड़क पर चलना पड़ रहा है।
कुहासे के कारण सड़कों पर आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखने से वाहनों की गति काफी धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों के साथ-साथ चालक भी भय और असमंजस के माहौल में वाहन चलाने को मजबूर हैं।
घने कुहासे के कारण के कारण होती है दिक्कत
सबसे अधिक चिंता का विषय राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-20 पर स्थित बरेव अड्डा मोड़ के पास बना हुआ है, जहां सड़क पर क्रॉसिंग होने के कारण दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। गोविंदपुर की ओर से आने वाले वाहनों को यहां सड़क पार कर नवादा की दिशा में जाना पड़ता है।
घने कुहासे के कारण सामने से आने वाले वाहनों का सही अनुमान नहीं लग पाता, जिससे कभी भी बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है।
डिवाइडर को फांदकर सड़क पार
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन कुहासे के कारण खतरा और बढ़ गया है।इसी क्रम में माखर गांव के पास अंडरपास या सुरक्षित रोड क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं होने से भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
ग्रामीण मजबूरी में डिवाइडर को फांदकर सड़क पार करते हैं, जो अत्यंत जोखिम भरा साबित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार संबंधित विभागीय एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों से यहां रोड क्रॉसिंग या अंडरपास निर्माण की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है।
कुहासे के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक
कुहासे के मौसम में यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है।कुहासे और ठंड का असर केवल यातायात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजीवन पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है।
सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, काम पर निकलने वाले मजदूरों और बाजार जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के कारण लोग देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
यातायात पुलिस की तैनाती की मांग
स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि एनएच-20 के बरेव अड्डा मोड़ एवं माखर गांव के पास चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट, स्पीड ब्रेकर, सुरक्षित रोड क्रॉसिंग तथा यातायात पुलिस की तैनाती जैसी ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि कुहासे के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।